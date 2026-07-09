100.000 τουρίστες για 17 κατοίκους: Το χωριό της UNESCO που ζητά πίσω την ησυχία του

Ένα μικρό χωριό στη Σλοβακία βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ασυνήθιστο πρόβλημα: έχει γίνει τόσο δημοφιλές, που οι ίδιοι οι κάτοικοί του ζητούν περισσότερη ησυχία. Το Vlkolínec, ένας παραδοσιακός οικισμός που έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco από το 1993, υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 100.000 τουρίστες. Ωστόσο, πίσω από τις όμορφες εικόνες με τα ξύλινα σπίτια και το γραφικό τοπίο, υπάρχει μια μικρή κοινότητα μόλις 17 ανθρώπων που δηλώνει ότι δυσκολεύεται πλέον να ζήσει φυσιολογικά.

«Το χωριό μας δεν είναι αξιοθέατο, είναι το σπίτι μας»

Οι κάτοικοι του Vlkolínec υποστηρίζουν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση έχει αλλάξει τον χαρακτήρα του χωριού. Ο 68χρονος Anton Zabukha, ένας από τους παλαιότερους κατοίκους, έφτασε στο σημείο να τοποθετήσει πινακίδες έξω από το σπίτι του με τις ενδείξεις «Ιδιωτική ιδιοκτησία», «Απαγορεύεται η είσοδος» και «Απαγορεύεται η φωτογράφιση», προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του. Όπως αναφέρει, αρκετοί επισκέπτες ξεχνούν ότι το χωριό δεν είναι ένα υπαίθριο μουσείο, αλλά ένας ζωντανός οικισμός όπου άνθρωποι κατοικούν και εργάζονται.

Οι τουρίστες φέρνουν προβλήματα μαζί με την ανάπτυξη

Παρά τα οφέλη που έχει φέρει ο τουρισμός στην περιοχή, οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι οι υποδομές δεν επαρκούν για τόσο μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ανάμεσα στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το χωριό είναι ο στενός δρόμος πρόσβασης, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, οι περιορισμένες δημόσιες τουαλέτες. Μάλιστα, σύμφωνα με κατοίκους, σε ορισμένες περιπτώσεις επισκέπτες καταφεύγουν σε ιδιωτικές αυλές επειδή δεν υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης.

Απειλείται η αυθεντικότητα του Vlkolínec

Ένα ακόμη ζήτημα που προβληματίζει τους κατοίκους είναι η αλλαγή της φυσιογνωμίας του χωριού. Όπως υποστηρίζουν, ορισμένες εκδηλώσεις που οργανώνονται πλέον για τους επισκέπτες δεν αντικατοπτρίζουν πάντα τις πραγματικές παραδόσεις της περιοχής, αλλά περισσότερο μια εικόνα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του τουρισμού. Για κάποιους κατοίκους, το Vlkolínec κινδυνεύει να μετατραπεί από πραγματικό χωριό σε ένα «σκηνικό» για φωτογραφίες.

Παρά τις αντιδράσεις, οι τοπικές αρχές δεν υποστηρίζουν την αποχώρηση του χωριού από τον κατάλογο της UNESCO. Αντίθετα, αναζητούν λύσεις για τη μείωση της πίεσης που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός. Στα σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία νέων δημόσιων τουαλετών, η κατασκευή χώρου στάθμευσης στην είσοδο του οικισμού, αλλά και η αποκατάσταση σημαντικών κτιρίων, όπως η τοπική εκκλησία και το σχολείο. Οι μόνιμοι κάτοικοι λαμβάνουν ετήσια οικονομική αποζημίωση περίπου 400 ευρώ για την επιβάρυνση που προκαλεί η τουριστική κίνηση, ενώ μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον χρηματοδότηση για την ανακαίνιση των κατοικιών τους.

Το δύσκολο στοίχημα ενός διάσημου χωριού

Το Vlkolínec βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια δύσκολη ισορροπία: να διατηρήσει τη διεθνή αναγνώριση και τα οφέλη του τουρισμού, χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του. Για τους 17 μόνιμους κατοίκους, το ζητούμενο δεν είναι να κλείσουν οι πόρτες στους επισκέπτες, αλλά να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν στο χωριό τους χωρίς να αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος μιας τουριστικής έκθεσης.