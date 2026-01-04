Χωρίς απαντήσεις το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών – Αλαλούμ με τα αίτια και το παρασκήνιο

Σε καθεστώς επιχειρησιακού συναγερμού παραμένει ο ελληνικός εναέριος χώρος, μετά το σοβαρό και αιφνίδιο πρόβλημα σε κρίσιμες ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πτήσεων, προκαλώντας ουσιαστικό μπλακ άουτ στη λειτουργία των ελληνικών αεροδρομίων και «πάγωμα» του FIR Αθηνών.

Ώρες μετά την εκδήλωση του προβλήματος, τα ακριβή αίτια εξακολουθούν να παραμένουν ασαφή, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποκατάσταση της πτητικής δραστηριότητας. Στο επίκεντρο της αναστάτωσης βρέθηκε και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε μία από τις πιο φορτωμένες ημέρες της εορταστικής περιόδου, με δεκάδες πτήσεις και αυξημένες αφίξεις.



Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ξεκίνησε μερική επανεκκίνηση πτήσεων, χωρίς ωστόσο να έχει λυθεί το πρόβλημα στο σύνολό του.

Τι λέει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει ότι «η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συντονίζεται με το EUROCONTROL».

Ενημερώνει επίσης ότι «με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς». «Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις, ενώ έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Νέα ανακοίνωση ΥΠΑ – Συντονισμός με EUROCONTROL

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαιώνει ότι το τεχνικό ζήτημα παραμένει σε εξέλιξη και χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρο ως προς το μέγεθός του:



«Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται έως 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς. Το τεχνικό θέμα συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».

Σχεδόν «παγωμένες» οι αναχωρήσεις

Στην πράξη, οι αναχωρήσεις – κυρίως από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» – ανεστάλησαν σχεδόν πλήρως για αρκετές ώρες, με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας να βρίσκεται στο «κόκκινο». Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και σε περιφερειακά αεροδρόμια.

Συνδρομή ΟΤΕ στους ελέγχους

Το πρόβλημα διερευνάται και με τη συνδρομή του ΟΤΕ, μετά από σχετική ενημέρωση της ΥΠΑ για δυσλειτουργία στα ραδιοκυκλώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι απομακρυσμένοι έλεγχοι δεν έδειξαν τεχνική αστοχία σε κυκλώματα του Οργανισμού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και επιτόπια διερεύνηση.



Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο ΟΤΕ σημειώνει ότι «ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα του Οργανισμού», τονίζοντας ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για τον εντοπισμό της αιτίας και την αποκατάσταση της βλάβης.

Τα πρώτα στοιχεία των επιπτώσεων

Μέχρι την ανακοίνωση της μερικής αποκατάστασης:

8 αναχωρήσεις από την Αθήνα επέστρεψαν σε θέσεις στάθμευσης

3 αφίξεις για το «Ελ. Βενιζέλος» οδηγήθηκαν σε άλλα αεροδρόμια (divert)

4 πτήσεις ακυρώθηκαν

συνολικά 75 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις

Η ΥΠΑ έδωσε άδεια να αναχωρούν πτήσεις προς βόρεια, ανατολικά και νότια ανά τέσσερα λεπτά, ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους, με τη συνολική χωρητικότητα να περιορίζεται στα 35 αεροσκάφη την ώρα.

Ενημέρωση από τη Fraport Greece

Με ανακοίνωσή της, η Fraport Greece, που διαχειρίζεται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, μεταξύ των οποίων και το «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως επισημαίνει, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνικό πρόβλημα που αφορά τις ραδιοσυχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της χωρητικότητας και ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και περιορισμούς στο πτητικό πρόγραμμα.

Η εταιρεία καλεί το επιβατικό κοινό να παραμένει σε συνεχή ενημέρωση, τονίζοντας ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την κατάσταση των προγραμματισμένων πτήσεών τους, καθώς οι αλλαγές είναι διαρκείς και απρόβλεπτες όσο παραμένει κλειστό το FIR.

Με τα αίτια να παραμένουν αδιευκρίνιστα και το τεχνικό ζήτημα να χαρακτηρίζεται πρωτοφανές, το FIR Αθηνών συνεχίζει να λειτουργεί υπό αυστηρούς περιορισμούς, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις.