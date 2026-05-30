«Χωρίς deal για τα πυρηνικά, ξαναρχίζει ο πόλεμος», λέει ο Χέγκσεθ - Οι «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ

Συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, θα υπογράψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε χθες Παρασκευή (29/5) αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερη από την «άκαρπη» σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξε καμία θετική είδηση για το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η συνεδρίαση στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Όπως μετέδωσε χθες η εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση».

Φωτό: Reuters

Οι «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ

Ποιες είναι όμως οι «κόκκινες γραμμές» που φαίνεται να θέτει ο Αμερικανός πρόεδρος στην Τεχεράνη;

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα αμερικανικά μέσα, κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι βέβαια μία δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, κάτι που παγίως διεκδικεί στη διαπραγμάτευση η Ουάσιγκτον, με την άλλη πλευρά να μην εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κάποια δήλωση δέσμευσης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την τύχη του απεμπλουτισμένου ουρανίου που έχει αναπτυχθεί ήδη στο Ιράν, με τις ΗΠΑ να ζητούν να τους παραδοθεί ώστε να το καταστρέψουν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα το χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη εκφράζει ισχυρές επιφυλάξεις σε κάτι τέτοιο.

Ο τρίτος άξονας αφορά τη δέσμεση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσαν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με πλήρη ελευθερία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Η Τεχεράνη, από τη δική της πλευρά, δηλώνει ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει, διεκδικώντας ένα νέο πλαίσιο ελεύθερης διέλευσης με ισχυρό δικό της έλεγχο -ενδεχομένως οικονομικό- και σταθερή παρουσία.

Reuters

«Τοπίο στην ομίχλη» η παράταση της εκεχειρίας

Η χθεσινή «άκαρπη» σύσκεψη Τραμπ στον Λευκό Οίκο, φαίνεται να καθυστερεί κι άλλο την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ, προκειμένου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να έχουν το χρόνο να συζητήσουν για τη σύναψη μιας συνολικής συμφωνίας. Η πρόταση για παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, που είχε ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες, μένει έτσι «παγωμένη».

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το CNN, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει πως ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεν έχει υπάρξει καμία οριστική πληροφορία ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έχει εγκρίνει κάποιο έγγραφο, τονίζεται χαρακτηριστικά.

Πάντως οι μικρής κλίμακας εντάσεις στο πεδίο συνεχίζονται. Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε χθες ότι πυροβόλησε προειδοποιητικά εναντίον τεσσάρων πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς φέρεται ότι προσπαθούσαν να περάσουν από την πλωτή οδό «χωρίς προηγούμενο συντονισμό ή άδεια», σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram.

Χέγκσεθ: «Έτοιμοι να αρχίσουμε ξανά τον πόλεμο»

Οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί με το Ιράν θα είναι μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μιλώντας σε διεθνές φόρουμ στη Σιγκαπούρη το Σάββατο (30/5).

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ σήμερα το πρωί. Ήθελε να επαναλάβω πόσο υπομονετικός είναι στο να διασφαλίσει ότι, με την Αμερική να αναλαμβάνει αυτό το είδος ιστορικής προσπάθειας, οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι καλή, μια σπουδαία συμφωνία. Και είναι υπομονετικός στην επιδίωξη αυτού του στόχου», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Φωτό: Reuters

Όπως εξήγησε, ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει υπομονή στο να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Ο Πιτ Χέγκσεθ εμφανίστηκε δε και με απειλητικό τόνο, λέγοντας ότι «εάν το Ιράν δεν θέλει να κάνει μια σπουδαία συμφωνία που να διασφαλίζει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τότε θα «αντιμετωπίσει» τον αμερικανικό στρατό.