Χωρίς δίπλωμα ο 28χρονος οδηγός που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς σε έλεγχο στην Ατττική Οδό

Τη σύλληψη του 28χρονου οδηγού δίκυκλης μοτοσυκλέτας ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό προκειμένου να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο, την Πέμπτη (11/12) στην Αττική Οδό, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από την επικίνδυνη συμπεριφορά τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός.



Όπως διαπιστώθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα δεν έφερε κρατική πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ από τον 28χρονο είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης (δίπλωμα) σε προγενέστερο χρόνο.



Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση πρωινές ώρες σήμερα (11-12-2025) επί της Αττικής Οδού, με σκοπό τον εντοπισμό οχημάτων που δε φέρουν κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 28χρονος πιάστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, χωρίς αυτή να φέρει κρατική πινακίδα κυκλοφορίας. Ο οδηγός προκειμένου να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε έτερη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Όπως διαπιστώθηκε, από τον 28χρονο είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης την 27-10-2025 από το Αστυνομικό Τμήμα Καματερού για χρονικό διάστημα 365 ημερών, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας. Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 425 ημερών.



Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εν λόγω εξόρμησης βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για στέρηση ή δυσδιάκριτες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. Ακόμα, αφαιρέθηκαν 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 12 άδειες κυκλοφορίας και 10 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί πρωινές ώρες της Παρασκευής (12/12) στον αρμόδιο εισαγγελέα.