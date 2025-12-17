Χωρίς εκπαίδευση στην πρώτη γραμμή: Η Ρωσία «παρασέρνει» Νοτιοαφρικανούς μισθοφόρους στην Ουκρανία

Μια έρευνα του Sky News αποκαλύπτει την παραπλάνηση Νοτιοαφρικανών πολιτών, οι οποίοι καταλήγουν να πολεμούν στην Ουκρανία για λογαριασμό της Ρωσίας, χωρίς στρατιωτική εκπαίδευση και χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων τον κίνδυνο που διατρέχουν.

Το δημοσίευμα με τίτλο «Ανεκπαίδευτοι Μισθοφόροι που εξαπατώνται για να πολεμήσουν στη Ρωσία στην Ουκρανία», βασίζεται σε καταθέσεις και οπτικό υλικό που εξέτασε το βρετανικό δίκτυο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεκάδες Νοτιοαφρικανοί πολίτες ταξίδεψαν στη Ρωσία για να υπογράψουν συμβόλαια υποτίθεται για εργασία ως σωματοφύλακες, χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς υπέγραφαν. Αντί για εκπαίδευση, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία, στην περιοχή του Ντονμπάς.

Ένας Νοτιοαφρικανός, με το ψευδώνυμο Μπονγκάνι, περιέγραψε πώς ο αδελφός του και άλλοι 16 συμπατριώτες του κατέληξαν να πολεμούν στην Ουκρανία. Όπως ισχυρίζεται, τους υποσχέθηκαν εκπαίδευση για σωματοφύλακες, αλλά η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Οι Ρώσοι αξιωματικοί τους ενημέρωσαν μόνο όταν έφτασαν στην Ουκρανία ότι είχαν υπογράψει συμβόλαιο και πλέον ήταν υπό τις διαταγές του ρωσικού στρατού.

Το Sky News έχει στη διάθεσή της βίντεο από Νοτιοαφρικανούς μισθοφόρους που καταγγέλλουν την εξαπάτησή τους, λέγοντας ότι αναγκάστηκαν να υπογράψουν συμβόλαια στα ρωσικά, χωρίς να κατανοούν το περιεχόμενό τους. Ένας από αυτούς, ο οποίος επικαλείται την πίεση της Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπούντλα, κόρης του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής, εξηγεί πώς η ίδια τους διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία ήταν έγκυρη, παρόλο που δεν καταλάβαιναν τίποτα από τα συμβόλαια.

Η Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπούντλα κατηγορείται από την ετεροθαλή αδελφή της για συμμετοχή σε διακίνηση Νοτιοαφρικανών, με σκοπό να τους στρατολογήσει ως μισθοφόρους για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενη ότι ήταν και η ίδια θύμα εξαπάτησης.

Η νοτιοαφρικανική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι διερευνά τις καταγγελίες, ενώ η Ζούμα-Σαμπούντλα έχει παραιτηθεί από τη θέση της στο κοινοβούλιο και δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα του Sky News για σχόλιο.