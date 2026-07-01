Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Αγωνία για τον 12χρονο που εξακολουθεί να αγνοείται

Τραγικός είναι ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) στη Λητή του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, καθώς δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί, μία 40χρονη γυναίκα νοσηλεύεται με εγκαύματα στο νοσοκομείο, ενώ αγωνία επικρατεί για ένα 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται.

Ειδικότερα, μετά τον εντοπισμό ενός 66χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός κοντά στο σπίτι του και μίας τραυματισμένης 40χρονης γυναίκας, η οποία έφερε εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια, αγωνία επικρατεί για το παιδί τους, το οποίο αγνοείται.

Αυτή την αγωνία ήρθε να επιτείνει ο εντοπισμός μίας σορού, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, η οποία βρέθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού, με τις Αρχές να ανησυχούν ότι το θύμα είναι το 12χρονο παιδί της οικογένειας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Η διαδικασία ταυτοποίησης του δεύτερου θύματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δερβένι και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, φτάνοντας κοντά στα πρώτα σπίτια της Λητής, στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος και 36 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Πριν από τη δύση του ηλίου, στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίσης 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Αναζωπυρώσεις στο μέτωπο της φωτιάς

Για το πύρινο μέτωπο μίλησε στον FLASH και την Ελένη Καραθάνου, ο κ. Κωνσταντίνος Μοσχοβόπουλος, Εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαχείρισης στόλου οχημάτων δήμου Ωραιοκάστρου.

«Έχει εστάλη μήνυμα 112 ώστε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Έχουν ήδη εκκενωθεί 100 σπίτια μέχρι στιγμής και γίνεται προσπάθεια απομάκρυνσής τους από την περιοχή. Η φωτιά ξεκίνησε από τον οικισμό της Ανθούπολης και πέρασε όλο τον ορεινό βραχίονα και έφτασε μέχρι τη Λητή. Προσπαθούμε να σώσουμε τα πρώτα σπίτια του χωριού.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι και είναι δύσκολη η κατάσβεση της πυρκαγιάς» είπε ο ίδιος.

Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Ήχησε το 112 - Απομάκρυνση προς το γήπεδο Λητής

Το 112 ήχησε στην περιοχή για δεύτερη φορά περίπου στις 17:00, αυτή τη φορά προτρέποντας όσους βρίσκονται στην κοινότητα Λητής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο του χωριού και αν ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο πριν τις 16:00, οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν το πρώτο μήνυμα του 112 που τους προέτρεπε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.