Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά στο Ρέθυμνο - Μάχη των πυροσβεστών με διάσπαρτες εστίες

Χωρίς ενιαίο μέτωπο είναι η μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή διάσπαρτες εστίες κυρίως στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, μετά τη χθεσινή δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληγείσες περιοχές.

Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλύματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, όπου ο Δήμος Φαιστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί.

Φωτ.: Reuters

Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στύλοι και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Αγίου Βασίλειου και Φαιστού, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΛΑΣ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα τόσο οι επιχειρήσεις κατάσβεσης όσο και οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών και την ασφαλή επιστροφή κατοίκων και επισκεπτών στην καθημερινότητά τους.

Πλάνα του Reuters από τη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο pic.twitter.com/ZA4UstvMmA — Flash.gr (@flashgrofficial) July 30, 2026

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Αυτή την ώρα οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στα μέτωπα και επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και δύο ελικόπτερα, τα οποία όμως δεν έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν την περιοχή λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

«Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων»

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, τονίζοντας ότι η φωτιά έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Όπως ανέφερε, το μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Παράλληλα, σημείωσε ότι παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και στην περιοχή της Σητείας.

«Με την ένταση των ανέμων τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα», υπογράμμισε ο κ. Τσαπάκος, επισημαίνοντας ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Νεκροί τρεις πυροσβέστες

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή των Σαχτουρίων, στο νότιο Ρέθυμνο, όταν εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό πυροσβέστη και έναν 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο εθελοντές.

Η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή Επισκοπείου του Φουρφουρά. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου.

Στον Αγερανό Γυθείου, ένας 27χρονος πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς και μακριά από το ενεργό μέτωπο. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Φωτ.: Reuters

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών. Συλλυπητήρια εξέφρασε και ο πρωθυπουργός, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε λόγο για τρεις άνδρες που «έγιναν ασπίδα απέναντι στις φλόγες».

«Η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αθάνατοι», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, δεσμευόμενος ότι το Κοινοβούλιο θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους.

Ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, τόνισε σε συλλυπητήριο μήνυμά του ότι η απώλειά τους «βυθίζει το Αμάρι στο πένθος και αφήνει τον τόπο μας φτωχότερο», χαρακτηρίζοντας τους δύο πυροσβέστες «ήρωες» που υπηρέτησαν το καθήκον τους μέχρι την τελευταία τους πνοή.