Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός ο Ναν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Σοκ της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό AKTOR λίγες ώρες πριν από την πρώτη φετινή «μάχη» με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ, Κέντρικ Ναν, τέθηκε εκτός δωδεκάδας για το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, εξαιτίας προβλήματος στο δεξί γόνατο.

Η απουσία του Ναν, ο οποίος θεωρείται ο κορυφαίος σκόρερ των «πρασίνων» και ήρθε με φόρα ψυχολογίας μετά το νικητήριο buzzer beater κόντρα στην Μπασκόνια, αποτελεί το μεγαλύτερο πλήγμα για τον προπονητή Εργκίν Αταμάν.

Οι ενοχλήσεις του Ναν προέκυψαν από ένα χτύπημα που δέχθηκε στον αγώνα της EuroLeague στη Βιτόρια. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε ελαφρώς κατά την προπόνηση του Σαββάτου, αι παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο ίδιος να δοκιμάσει και στην πρωινή προπόνηση της Κυριακής, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί.

Αν και οι πληροφορίες από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρουν ότι η κατάσταση του γονάτου δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρή, η απόφαση ήταν μονόδρομος. Με την «διαβολοβδομάδας» της EuroLeague να ακολουθεί, ο Αταμάν επέλεξε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του κορυφαίου του παίκτη σε ένα παιχνίδι κανονικής περιόδου.

Την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR για το ντέρμπι αποτελούν οι: Τζέριαν Γκραντ, Κάιλ Σορτς, Όσμαμ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σαμάνι Χολμς και Ντι Τζέι Στέφαν Γιούρτσεβεν.

Το «αιώνιο» ντέρμπι ξεκινάει πλέον κάτω από διαφορετικές συνθήκες, με τους «πράσινους» να καλούνται να βρουν λύσεις εντός παρκέ χωρίς τον ηγέτη τους.