Χωρίς ντελίβερι ο τελικός του Μουντιάλ: Για ποιο λόγο απεργούν οι διανομείς σε efood και Wolt

Σε στάση εργασίας την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ προχωρούν οι διανομείς σε efood και Wolt, μετά τον θάνατο 20χρονου συναδέλφου τους σε εργατικό δυστύχημα στην Αγία Παρασκευή, καταγγέλλοντας τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο και ζητώντας μεγαλύτερη προστασία για τους εργαζόμενους.

«Η θλίψη να γίνει οργή και συμμετοχή»

Σε ανακοίνωσή τους οι διανομείς κάνουν λόγο για ένα ακόμη τραγικό περιστατικό στον χώρο της διανομής, σημειώνοντας πως ο 20χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή.

Όπως αναφέρουν, το δυστύχημα έγινε γνωστό λόγω της τοποθεσίας του, κοντά στα κεντρικά της ΕΡΤ, υποστηρίζοντας πως διαφορετικά πιθανότατα θα είχε περάσει απαρατήρητο, όπως συμβαίνει με πολλά εργατικά ατυχήματα στον κλάδο.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά στις ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο, ενώ αρκετά από αυτά δεν καταγράφονται επίσημα ως εργατικά ατυχήματα.

Κάλεσμα για στάση εργασίας στον τελικό του Μουντιάλ

Οι διανομείς καλούν σε συμμετοχή στη στάση εργασίας που έχει προγραμματιστεί για την ημέρα διεξαγωγής του τελικού του Μουντιάλ, με βασικό αίτημα «δουλειά με δικαιώματα, ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι στόχος είναι να μην υπάρξει εξοικείωση με την απώλεια εργαζομένων και σημειώνουν χαρακτηριστικά:

«Να μην συνηθίσουμε να μετράμε νεκρούς συναδέλφους».