Χωρίς πιστούς η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα - Η ελληνική αποστολή και οι απαγορεύσεις

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Μεγάλο Σάββατο η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Η ελληνική αποστολή θα το παραλάβει από τον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, όπου η τελετή αφής θα διεξαχθεί υπό αυστηρούς περιορισμούς.

Η πρόσβαση των πιστών στην παλιά πόλη θα γίνεται με αυστηρούς ελέγχους, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής μέσα στον Ιερό Ναό θα βρίσκονται μόνο ο Πατριάρχης και 15 αγιοταφίτες πατέρες. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να παραστεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος πιθανόν να παραλάβει το Άγιο Φως για τη μεταφορά του στην Ελλάδα. Οι τελετές θα πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ αντίστοιχα μέτρα θα ισχύουν και εκτός των τειχών, στην πύλη της Γιάφας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ειδική αποστολή θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ η αντιπροσωπεία θα μεταφερθεί οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Ο Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, ωστόσο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μεταφορά να πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Όπως ανέφερε, οι ισραηλινές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί ότι η αναχώρηση του αεροσκάφους από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας θα γίνει στις 7 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Η ελληνική αποστολή θα φτάσει στα Ιεροσόλυμα υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, λόγω των πρόσφατων συναγερμών και πυραυλικών επιθέσεων στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πολεμική Αεροπορία εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια για τη μεταφορά, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ασφάλεια της αποστολής όσο και η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Στα Ιεροσόλυμα, η ελληνική παρουσία θα είναι πλήρης, ενώ οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι θα παραμείνουν κλειστοί για τους πιστούς, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη τέλεση της τελετής και η ασφαλής μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.