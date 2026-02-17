Χωρίς ταξί και η Θεσσαλονίκη - Οι οδηγοί συμμετέχουν στην 48ωρη απεργία

Χωρίς ταξί θα μείνει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 η Θεσσαλονίκη, καθώς οι οδηγοί θα συμμετέχουν στην απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου.



Κύρια αιτήματα είναι η παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης, η απόσυρση του άρθρου 52 του υπουργείου Μεταφορών που, όπως επισημαίνουν οι οδηγοί ταξί, δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ και η επαναφορά του μητρώου γενικής χρήσης.

Το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης έχει αναγγείλει πορεία αύριο Τετάρτη, στις 11 το πρωί, με εκκίνηση από το PAOK Sports Arena, στην οδό Αντώνη Τρίτση.