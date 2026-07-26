«Χώρο στις συνομιλίες με το Ιράν» δίνει ο Τραμπ με τη διακοπή των επιθέσεων

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν λέγοντας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δίνει λίγο χώρο στις συνομιλίες», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Fox News Sunday χωρίς να δώσει στοιχεία σχετικά με την φύση των συνομιλιών, έπειτα από την ανάπαυλα του σαββατοκύριακου στις εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

🔴 BREAKING: The US ambassador to the United Nations, Mike Waltz, tells Fox News that President Donald Trump is giving talks with Iran “some space.” pic.twitter.com/QoKYYXjM8l — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 26, 2026

Το Πεντάγωνο διέκοψε τους βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στόχων έπειτα από 13 νύκτες κλιμακούμενων πληγμάτων, ενώ το Ιράν σταμάτησε τις επιθέσεις κατά των γειτονικών χωρών του Ιράν στον Κόλπο.



Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που ρωτήθηκε για την διακοπή δήλωσε χθες ότι «ο πρόεδρος υπήρξε πάντοτε ξεκάθαρος ότι προτιμά την διπλωματία, αλλά έχει δείξει στο Ιράν τι θα συμβεί αν δεν προσέλθει με σοβαρότητα στο τραπέζι».

Το δημοσίευμα του Axios

Κάθε απόγευμα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Τραμπ ενέκρινε σχέδια επιθέσεων που του υπέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις. Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιούνταν αμέσως. Την Παρασκευή όμως, ο Τραμπ έλαβε ένα παρόμοιο σχέδιο, αλλά δεν έδωσε το πράσινο φως. Αντίθετα, έδωσε εντολή να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα Axios.



Λίγο μετά την έκδοση της οδηγίας της Παρασκευής, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι έχει την επιλογή να συνεχίσει τις επιθέσεις ή ακόμη και να τις εντείνει, συμπεριλαμβανομένης της «καταστροφής όσων διαθέτουν». Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι θεωρεί ότι η «πιο έξυπνη στρατηγική» είναι να «κλείσει συμφωνία» με το Ιράν.



«Αυτή τη στιγμή συζητάμε [με τους Ιρανούς]. Πιστεύω ότι γίνονται όλο και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες. Είμαστε έτοιμοι για δράση, αλλά συζητάμε μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ.



Αργότερα την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συνάψει συμφωνία αυτή τη στιγμή, αλλά όπως είπε, «είμαι πρόθυμος να ακούσω».



Πάντως στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι αν ο Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των επιθέσεων, ο αμερικανικός στρατός μπορεί να κινητοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.