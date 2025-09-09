Χορταστική μπάλα από Action24 και Αthletiko - Συμφωνία για τα δικαιώματα της Super League 2

Είπαμε, πολιτικές εξελίξεις και επικαιρότητα αλλά ο Σεπτέμβριος μπήκε για τα καλά και

κάθε σοβαρός άνθρωπος περιμένει να δει...μπαλίτσα. Και ασφαλώς το πρωτάθλημα της Super League 2 παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με πολύ δυνατές ομάδες να διεκδικούν την άνοδό τους στην πρώτη κατηγορία.

Σήμερα μπαίνουν οι υπογραφές και o όμιλος της Wide Media παίρνει τα δικαιώματα της συναρπαστικής κατηγορίας με το Action24 και το Athletiko.gr να μεταδίδουν δύο παιχνίδια κάθε Σαββατοκύριακο.

Αυτή την εβδομάδα συντονιστείτε: Ολυμπιακός Β΄- Πανιώνιος και Ηρακλής Β΄ Αστέρας AKTOR B’ μπαίνουν στο χορτάρι και οι μεταδόσεις με τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό και την έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα ξεκινούν.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας γράψω εντός της ημέρας.