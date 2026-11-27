Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Εθνική Ισπανίας στην Ποντγκόριτσα, καθώς επικράτησε εμφατικά του Μαυροβουνίου με 62-93, κάνοντας παράλληλα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ισπανός power forward του Παναθηναϊκού AKTOR, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε εν όψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα (29/11, 19:00) στην Κομποστέλα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια όλων των συμπαικτών μου. Θα δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα εντός έδρας. Αυτή η νίκη είναι σημαντική για εμάς.»

Αναφορικά με την νίκη επί του Μαυροβουνίου, είπε: «Το παιχνίδι ήταν πολύ σοβαρό. Όταν ελέγχουμε τα ριμπάουντ και παίζουμε μαζί στην επίθεση και την άμυνα, είμαστε μια σπουδαία ομάδα. Σήμερα ήταν μια σπουδαία νίκη εναντίον μιας απαιτητικής, πολύ σωματικά δυνατής ομάδας. Και τώρα επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι σημαντικό για εμάς».

Ο ίδιος, αγωνίστηκε 16:36 στην «Moraca Sports Centre» έχοντας 9 πόντους με 3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.