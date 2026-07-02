Χουριέτ: Η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στο επίκεντρο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ παρουσιάζει το παρασκήνιο της συνόδου εστιάζοντας στη συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στα ζητήματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου.



Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Hande Fırat, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα στις 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αποστολή περίπου 1.000 ατόμων.



Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μία ημέρα πριν από την έναρξη της Συνόδου προβλέπεται επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα πραγματοποιηθεί κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ερντογάν και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.



Η Χουριέτ σημειώνει ακόμη ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κοινής συνέντευξης Τύπου των δύο ηγετών.



Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να μεταφέρει στην Τουρκία τόσο το προεδρικό ελικόπτερο όσο και τα ειδικά οχήματα ασφαλείας που χρησιμοποιεί στις μετακινήσεις του, ενώ προβλέπεται επίσημη τελετή υποδοχής σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Στο τραπέζι KAAN, F-35, CAATSA και οι κρίσεις σε Συρία και Μέση Ανατολη

Στις συνομιλίες Ερντογάν-Τραμπ αναμένεται να τεθούν ζητήματα που αφορούν την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού KAAN και η προμήθεια κινητήρων, η πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA, καθώς και νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας.



Στην ατζέντα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, βρίσκονται ακόμη οι εξελίξεις στη Συρία, οι τουρκικές θέσεις για το PKK/YPG, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, η κατάσταση στη Γάζα, οι εξελίξεις στις σχέσεις Ισραήλ-Ιράν, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και η συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.



Η τουρκική εφημερίδα υποστηρίζει ότι στην Άγκυρα υπάρχει η προσδοκία η συνάντηση να μην περιοριστεί στη διαχείριση των υφιστάμενων διαφορών, αλλά να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα περίοδο στις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι αναμένεται να περιλαμβάνει το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου αναμένεται να επαναβεβαιωθεί η προσήλωση των συμμάχων στο Άρθρο 5 της Συμμαχίας περί συλλογικής άμυνας, ενώ θα γίνει αναφορά στις κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ, όπως η τρομοκρατία και η Ρωσία.



Παράλληλα, οι ηγέτες αναμένεται να επαναλάβουν τη δέσμευσή τους για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035, καθώς και για ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας, των υποδομών, της κυβερνοασφάλειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των κοινών δυνατοτήτων των κρατών-μελών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Η Άγκυρα ποντάρει στην αμυντική της βιομηχανία

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η τουρκική πλευρά θεωρεί πως η αμυντική βιομηχανία θα αποτελέσει για πρώτη φορά έναν από τους βασικούς άξονες μιας Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.



Η Άγκυρα εκτιμά ότι συγκαταλέγεται στις χώρες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της Συμμαχίας, ενώ υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ και όχι ως εναλλακτικοί μηχανισμοί.



Στο πλαίσιο αυτό, στις 7 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή αξιωματούχων της Συμμαχίας και εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας.

Παράλληλες επαφές και διπλωματικό παρασκήνιο στην Άγκυρα

Η Χουριέτ αναφέρει ακόμη ότι κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και επαφές με τους εταίρους του ΝΑΤΟ στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.



Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η Εμινέ Ερντογάν αναμένεται να παραθέσουν επίσημη δεξίωση προς τιμήν των ηγετών, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ουκρανίας και των χωρών-εταίρων της Συμμαχίας.

Η τουρκική επιδίωξη μετά τη Σύνοδο

Κατά το δημοσίευμα, η τουρκική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη Σύνοδο της Άγκυρας ως ευκαιρία να αναδείξει τον ρόλο της χώρας στην υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική αρχιτεκτονική ασφαλείας, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και της περιφερειακής διπλωματίας.