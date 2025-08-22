Χούζελερ για Τζίμα - Κωστούλα: «Βήμα-βήμα η προσαρμογή, χρειάζεται υπομονή»

Σε διαδικασία σταδιακής προσαρμογής βρίσκονται οι Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας στη Μπράιτον, με τον τεχνικό της ομάδας, Φαμπιάν Χούζελερ, να ξεκαθαρίζει πως το ντεμπούτο τους στην Premier League απαιτεί χρόνο και σωστή διαχείριση.

Οι δύο νεαροί Έλληνες φορ, στους οποίους επένδυσε η αγγλική ομάδα ενισχύοντας το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ της, αγωνίστηκαν για περίπου 30 λεπτά στο πρόσφατο ματς της U21. Ωστόσο, ο Γερμανός τεχνικός υπογράμμισε πως η ένταξή τους στην πρώτη ομάδα θα γίνει χωρίς βιασύνη.

«Η συμμετοχή τους με την U-21 ήταν ένα σημαντικό τεστ, όχι μόνο για να αποκτήσουν ρυθμό, αλλά και για να προσαρμοστεί το σώμα τους στην ένταση της Premier League. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα, χωρίς πίεση», ανέφερε ο Χούζελερ.

Ο Τζίμας, μάλιστα, έχει ταλαιπωρηθεί από διαδοχικούς τραυματισμούς στο ίδιο σημείο, κάτι που όπως σημείωσε ο προπονητής του, επηρεάζει και σε ψυχολογικό επίπεδο. Αυτός είναι και ο λόγος που το προπονητικό επιτελείο της Μπράιτον ακολουθεί ένα πολύ προσεκτικό μοντέλο επανένταξης για τους δύο παίκτες.

«Το πιο σημαντικό είναι να νιώσουν ασφάλεια. Να καταλάβουν ότι μπορούν να πιέσουν τον εαυτό τους, αλλά μέχρι ενός σημείου. Εκεί χρειάζεται ισορροπία – να τους σπρώχνεις, αλλά και να ξέρεις πότε να τους τραβάς πίσω», συμπλήρωσε.



Κλείνοντας, ο Χούζελερ έδωσε το στίγμα της επόμενης φάσης. «Το θετικό είναι ότι επέστρεψαν στο γήπεδο. Από εδώ και πέρα θα προχωρήσουμε σταδιακά, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο συμμετοχής για να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για την Premier League».