Χρυσές δουλειές για τις κινεζικές εταιρείες κλιματιστικών στην Ευρώπη – Ποιες κερδίζουν

Οι κινεζικές εταιρείες κλιματιστικών Midea, Haier και Gree είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, καθώς οι πωλήσεις τους εκτοξεύονται λόγω της αυξημένης ζήτησης για συσκευές ψύξης. Οι εξαγωγές κινεζικών κλιματιστικών προς ευρωπαϊκές αγορές αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ ορισμένα μοντέλα εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες.

Η άνοδος της θερμοκρασίας σε πολλές χώρες της Ευρώπης, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 38 βαθμούς Κελσίου, δημιούργησε πρωτοφανή ζήτηση για κλιματιστικά. Σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, οι εξαγωγές κλιματιστικών από την Κίνα προς τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία αυξήθηκαν τον Μάιο περισσότερο από 55% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ιδιαίτερα δημοφιλές έγινε το φορητό PortaSplit της Midea, το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να εγκαθίσταται πιο εύκολα σε κατοικίες όπου υπάρχουν περιορισμοί από ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Το προϊόν εξαντλήθηκε σε αρκετές αγορές, με καταναλωτές να δημιουργούν ακόμη και ιστοσελίδες παρακολούθησης διαθεσιμότητας.

Η Ευρώπη αποτελεί πλέον σημαντική αγορά για τους Κινέζους κατασκευαστές, καθώς η χρήση κλιματισμού παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου, παρά τις ολοένα συχνότερες περιόδους ακραίας ζέστης.

Με πληροφορίες απο την washington post.