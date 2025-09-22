Χρυσή Μπάλα: O Ουσμάν Ντεμπελέ ο μεγάλος νικητής στην λαμπρή τελετή του Παρισιού
O Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της σεζόν 2024/25 στην 69η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας.
Σε αυτή τη μεγάλη μάχη για τον καλύτερο του κόσμου, ο Ντεμπελέ είναι ο μεγάλος νικητής της Χρυσής Μπάλας, αφού πραγματοποίησε μια ονειρική σεζόν το 2024-25, καθώς σε 53 εμφανίσεις κατέγραψε 35 γκολ και 16 ασίστ, οδηγώντας την Παρί σε μια ιστορική χρονιά. Οι Παριζιάνοι κατέκτησαν όλα τα μεγάλα τρόπαια: Champions League, Ligue 1, Κύπελλο Γαλλίας και το Σούπερ Καπ, με τον Γάλλο άσο να έχει καθοριστική συμβολή σε κάθε διοργάνωση
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ βρήκε τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση για την επιλογή του να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα το 2023 και να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν, δύο χρόνια αργότερα, στο "Théâtre du Châtelet" στο Παρίσι.
Λίγους μήνες μετά την ιστορική κατάκτηση του πρώτου Champions League από τους Παριζιάνους, ο ηγέτης της ομάδας αναδείχθηκε νικητής της Χρυσής Μπάλας.
Τον νικητή του βραβείου ανακοίνωσε ο «μάγος» Ροναλντίνιο.
Οι δηλώσεις του Γάλλου
«Είναι απίστευτο αυτό που ζω, είχαμε μια καταπληκτική σεζόν. Ζω κάτι μοναδικό. Το να κερδίσεις αυτό το τρόπαιο, το να στο δίνει ο Ροναλντίνιο, είναι κάτι μοναδικό. Ευχαριστώ την Παρί, τον πρόεδρο, την ομάδα τους συμπαίκτες μου. Ο Αλ Κελαϊφί είναι σαν πατέρας μου, όπως και ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος με βοήθησε να φτάσω τόσο ψηλά. Τους συμπαίκτες μου, που χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ. Τις δύσκολες στιγμές ήμασταν εκεί ο ένας για τον άλλον. Πάντα η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει. Φυσικά ευχαριστώ την Ντόρτμουντ και τη Ρεν. Ένα από τα όνειρά μου ήταν να παίξω στην Μπαρτσελόνα. Αγωνιζόμουν δίπλα στον Ινιεστα και τον Μέσι. Δεν το είχα ως στόχο στην καριέρα μου, αλλά είναι κάτι απίστευτο να το πετυχαίνεις στην καριέρα σου. Κλείνει ο κύκλος της περσινής χρονιάς που κατακτήσαμε τα πάντα με την Παρί με ένα προσωπικό ρεκόρ. Ευχαριστώ επίσης τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας της Γαλλίας που μου δείχνουν εμπιστοσύνη και στα εύκολα και στα δύσκολα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Εβρέ. Όλοι οι άνθρωποι της πόλης ήταν καταπληκτικοί μαζί μου και είμαι χαρούμενους που μεγάλωσα σε μία τέτοια πόλη. Κλείνοντας να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη μητέρα μου. Ήταν πάντα εκεί και με στήριζε στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ τον ατζέντη μου. Πάντα πίστευε σε εμένα, πάντα μου έδινε κίνητρο. Να είστε καλά»
Στο νήμα ο θαυματουργός Γιαμάλ
Ο 28χρονος Γάλλος διεθνής άφησε πίσω του στο φινάλε τον Λαμίν Γιαμάλ και κατέκτησε τον τίτλο του 47ου διαφορετικού νικητή του συγκεκριμένου βραβείου. Τη σεζόν 2024-25, ο θαυματουργός 18χρονος συνέχισε την εκρηκτική του πορεία, μετρώντας 64 συμμετοχές, 21 γκολ και 29 ασίστ φορώντας τη φανέλα τόσο της Μπαρτσελόνα όσο και της εθνικής Ισπανίας. Με τους «μπλαουγκράνα» κατέκτησε τρεις τίτλους, τη La Liga, το Κύπελλο Ισπανίας και το Σούπερ Καπ, αποδεικνύοντας πως, παρότι μόλις στην αρχή της καριέρας του, είναι ήδη από τους πιο επιδραστικός παίκτες στην Ευρώπη.
Αναλυτικά η κατάταξη για την Χρυσή Μπάλα
1. Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
2. Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)
3. Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)
4. Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)
5. Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)
6. Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)
7. Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)
8. Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)
9. Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν)
10. Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)
11. Πέδρι (Μπαρτσελόνα)
12. Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)
13. Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)
14. Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
15. Βίκτορ Γιόκερες (Σπόρτινγκ/Άρσεναλ)
16. Βινίσιους Ζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης)
17. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)
18. Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)
19. Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)
20. Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)
21. Σερχού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)
22. Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ)
23. Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)
24. Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν)
25. Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ)
26. Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)
27. Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)
28. Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)
29. Φλόριαν Βιρτζ (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)
30. Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου)
Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας από το 1956 μέχρι σήμερα:
- 1956: Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία – Μπλάκπουλ)
- 1957: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)
- 1958: Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία – Ρεάλ)
- 1959: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)
- 1960: Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία – Μπαρτσελόνα)
- 1961: Ομάρ Σίβορι (Ιταλία/Αργεντινή – Γιουβέντους)
- 1962: Γιόζεφ Μάζοπουστ (Τσεχοσλοβακία – Ντούκλα Πράγας)
- 1963: Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Μόσχας)
- 1964: Ντένις Λόου (Σκωτία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
- 1965: Εουσέμπιο (Πορτογαλία – Μπενφίκα)
- 1966: Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
- 1967: Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία – Φερεντσβάρος)
- 1968: Τζορτζ Μπεστ (Βόρειος Ιρλανδία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
- 1969: Τζάνι Ριβέρα (Ιταλία – Μίλαν)
- 1970: Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
- 1971: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ)
- 1972: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
- 1973: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ/Μπαρτσελόνα)
- 1974: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Μπαρτσελόνα)
- 1975: Όλεγκ Μπλαχίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)
- 1976: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)
- 1977: Άλαν Σίμονσεν (Δανία – Γκλάντμπαχ)
- 1978: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)
- 1979: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)
- 1980: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)
- 1981: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)
- 1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία – Γιουβέντους)
- 1983: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
- 1984: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
- 1985: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)
- 1986: Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)
- 1987: Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία – Αϊντχόφεν/Μίλαν)
- 1988: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
- 1989: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
- 1990: Λόταρ Ματέους (Γερμανία – Ίντερ)
- 1991: Ζαν-Πιερ Παπέν (Γαλλία – Μαρσέιγ)
- 1992: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)
- 1993: Ρομπέρτο Μπάτζο (Ιταλία – Γιουβέντους)
- 1994: Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία – Μπαρτσελόνα)
- 1995: Ζορζ Γουεά (Λιβερία – Παρί/Μίλαν)
- 1996: Ματίας Ζάμερ (Γερμανία – Ντόρτμουντ)
- 1997: Ρονάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα/Ίντερ)
- 1998: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία – Γιουβέντους)
- 1999: Ριβάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)
- 2000: Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία – Μπαρτσελόνα/Ρεάλ)
- 2001: Μάικλ Όουεν (Αγγλία – Λίβερπουλ)
- 2002: Ρονάλντο (Βραζιλία – Ρεάλ)
- 2003: Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία – Γιουβέντους)
- 2004: Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία – Μίλαν)
- 2005: Ροναλντίνιο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)
- 2006: Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία – Γιουβέντους/Ρεάλ)
- 2007: Κακά (Βραζιλία – Μίλαν)
- 2008: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
- 2009: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2010: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2011: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2012: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2013: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
- 2014: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
- 2015: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2016: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
- 2017: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)
- 2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία – Ρεάλ)
- 2019: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)
- 2020: –
- 2021: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα/Παρί)
- 2022: Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία – Ρεάλ)
- 2023: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Παρί / Ίντερ Μαϊάμι)
- 2024: Ρόδρι (Ισπανία – Σίτι)
- 2025: Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία – Παρί Σεν Ζερμέν)