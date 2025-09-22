Χρυσή Μπάλα: O Ουσμάν Ντεμπελέ ο μεγάλος νικητής στην λαμπρή τελετή του Παρισιού

Σε αυτή τη μεγάλη μάχη για τον καλύτερο του κόσμου, ο Ντεμπελέ είναι ο μεγάλος νικητής της Χρυσής Μπάλας, αφού πραγματοποίησε μια ονειρική σεζόν το 2024-25, καθώς σε 53 εμφανίσεις κατέγραψε 35 γκολ και 16 ασίστ, οδηγώντας την Παρί σε μια ιστορική χρονιά. Οι Παριζιάνοι κατέκτησαν όλα τα μεγάλα τρόπαια: Champions League, Ligue 1, Κύπελλο Γαλλίας και το Σούπερ Καπ, με τον Γάλλο άσο να έχει καθοριστική συμβολή σε κάθε διοργάνωση

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ βρήκε τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση για την επιλογή του να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα το 2023 και να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν, δύο χρόνια αργότερα, στο "Théâtre du Châtelet" στο Παρίσι.

Λίγους μήνες μετά την ιστορική κατάκτηση του πρώτου Champions League από τους Παριζιάνους, ο ηγέτης της ομάδας αναδείχθηκε νικητής της Χρυσής Μπάλας.

Τον νικητή του βραβείου ανακοίνωσε ο «μάγος» Ροναλντίνιο.

Οι δηλώσεις του Γάλλου

«Είναι απίστευτο αυτό που ζω, είχαμε μια καταπληκτική σεζόν. Ζω κάτι μοναδικό. Το να κερδίσεις αυτό το τρόπαιο, το να στο δίνει ο Ροναλντίνιο, είναι κάτι μοναδικό. Ευχαριστώ την Παρί, τον πρόεδρο, την ομάδα τους συμπαίκτες μου. Ο Αλ Κελαϊφί είναι σαν πατέρας μου, όπως και ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος με βοήθησε να φτάσω τόσο ψηλά. Τους συμπαίκτες μου, που χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ. Τις δύσκολες στιγμές ήμασταν εκεί ο ένας για τον άλλον. Πάντα η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει. Φυσικά ευχαριστώ την Ντόρτμουντ και τη Ρεν. Ένα από τα όνειρά μου ήταν να παίξω στην Μπαρτσελόνα. Αγωνιζόμουν δίπλα στον Ινιεστα και τον Μέσι. Δεν το είχα ως στόχο στην καριέρα μου, αλλά είναι κάτι απίστευτο να το πετυχαίνεις στην καριέρα σου. Κλείνει ο κύκλος της περσινής χρονιάς που κατακτήσαμε τα πάντα με την Παρί με ένα προσωπικό ρεκόρ. Ευχαριστώ επίσης τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας της Γαλλίας που μου δείχνουν εμπιστοσύνη και στα εύκολα και στα δύσκολα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Εβρέ. Όλοι οι άνθρωποι της πόλης ήταν καταπληκτικοί μαζί μου και είμαι χαρούμενους που μεγάλωσα σε μία τέτοια πόλη. Κλείνοντας να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη μητέρα μου. Ήταν πάντα εκεί και με στήριζε στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ τον ατζέντη μου. Πάντα πίστευε σε εμένα, πάντα μου έδινε κίνητρο. Να είστε καλά»

Στο νήμα ο θαυματουργός Γιαμάλ

Ο 28χρονος Γάλλος διεθνής άφησε πίσω του στο φινάλε τον Λαμίν Γιαμάλ και κατέκτησε τον τίτλο του 47ου διαφορετικού νικητή του συγκεκριμένου βραβείου. Τη σεζόν 2024-25, ο θαυματουργός 18χρονος συνέχισε την εκρηκτική του πορεία, μετρώντας 64 συμμετοχές, 21 γκολ και 29 ασίστ φορώντας τη φανέλα τόσο της Μπαρτσελόνα όσο και της εθνικής Ισπανίας. Με τους «μπλαουγκράνα» κατέκτησε τρεις τίτλους, τη La Liga, το Κύπελλο Ισπανίας και το Σούπερ Καπ, αποδεικνύοντας πως, παρότι μόλις στην αρχή της καριέρας του, είναι ήδη από τους πιο επιδραστικός παίκτες στην Ευρώπη.

Αναλυτικά η κατάταξη για την Χρυσή Μπάλα

1. Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

2. Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

3. Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

4. Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

5. Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)

6. Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)

7. Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

8. Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)

9. Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν)

10. Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

11. Πέδρι (Μπαρτσελόνα)

12. Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)

13. Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

14. Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

15. Βίκτορ Γιόκερες (Σπόρτινγκ/Άρσεναλ)

16. Βινίσιους Ζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης)

17. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

18. Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)

19. Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)

20. Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)

21. Σερχού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)

22. Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ)

23. Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

24. Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν)

25. Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ)

26. Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

27. Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)

28. Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

29. Φλόριαν Βιρτζ (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)

30. Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου)

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας από το 1956 μέχρι σήμερα: