Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» βρέθηκε η Χρυσηίδα Γκαγκούτη το απόγευμα της Δευτέρας 23 Ιουνίου, μιλώντας με ειλικρίνεια για την προσωπική της διαδρομή, τις ανασφάλειες που αντιμετώπισε και τον τρόπο που έμαθε να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις.

Η γνωστή YouTuber εξήγησε πως από μικρή ηλικία ανέπτυξε το χιούμορ ως μηχανισμό άμυνας, καθώς ένιωθε διαφορετική από τα υπόλοιπα παιδιά λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης.

«Το χιούμορ είναι μόνο άμυνα. Δεν διαχειρίζονται όλοι τον πόνο τους με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι εύκολο να είσαι plus size ως παιδάκι και εγώ ήμουν ανέκαθεν έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η ανάγκη να αισθανθεί αποδεκτή από το περιβάλλον της την οδήγησε στο να αναπτύξει άλλες πτυχές της προσωπικότητάς της, οι οποίες θα μπορούσαν να κερδίσουν το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια των ανθρώπων γύρω της.

«Καλλιεργείς άλλα κομμάτια στη συμπεριφορά σου που θα μπορούσαν να γοητεύουν τον περίγυρο», είπε, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να διαχειριστεί τα σχόλια και τις δυσκολίες που συνάντησε μεγαλώνοντας.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποκάλυψε μάλιστα ότι ακόμη και σήμερα επιλέγει συχνά να αντιμετωπίζει τις εντάσεις με χιούμορ, θεωρώντας το έναν αποτελεσματικό τρόπο εκτόνωσης.

«Ακόμα και σε έναν καυγά, θα τον τελειώσω με χιούμορ», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο πως υπάρχουν στιγμές που αυτός ο μηχανισμός καταρρέει.

«Μπορεί να το χάσω όταν νιώθω προδομένη», παραδέχθηκε.

Με την εξομολόγησή της, η YouTuber έστειλε ένα μήνυμα αποδοχής και αυτογνωσίας, μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες που μπορεί να βιώσει ένα παιδί όταν νιώθει διαφορετικό, αλλά και για τη δύναμη που μπορεί να βρει μέσα από την προσωπική του εξέλιξη.