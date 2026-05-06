Χρήστες ισχυρίζονται ότι το Instagram λογοκρίνει τις αναρτήσεις τους - Τι λέει η Meta

Η Meta αναγκάστηκε να απαντήσει σε κατηγορίες λογοκρισίας στο Instagram, με επίκεντρο την LGBTQ+ κοινότητα σεξεργάτες. Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές ιστοσελίδων του εξωτερικού και υπηρεσιών που ελέγχουν τα social media για τέτοια περιστατικά, το φαινόμενο αφαίρεσης αναρτήσεων έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα.



Η αύξηση των καταγγελιών

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Repro Uncensored δέχτηκε τον Απρίλιο πάνω από 130 αναφορές για λογοκρισία σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, με την πλειοψηφία να αφορά το Instagram. Η λογοκρισία αυτή περιλαμβάνει διαγραφή λογαριασμών, αναρτήσεων ή και shadowbanning (μέθοδος που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες για να μειώνεται η απήχηση ενός λογαριασμού, χωρίς να υπάρχει κάποια σαφής ένδειξη για τον χρήστη). Ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος από οτιδήποτε έχει καταγραφεί από το 2024 κι έπειτα, με 5-6 αναφορές να γίνονται πλέον σε ημερήσια βάση.



Στόχος η LGBTQ+ κοινότητα και οι σεξεργάτες

Χρήστες που ανήκουν στην LGBTQ+ κοινότητα και εργαζόμενοι στο χώρο του σεξ είναι μεταξύ όσων αναφέρουν ότι το Instagram διέγραψε λογαριασμούς τους. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί ο λογαριασμός Bellesa, ενός καταστήματος με sex toys που είχε συγκεντρώσει πάνω από 700.000 ακολούθους και διαγράφηκε σε μια μέρα, τον φετινό Απρίλιο. Ο βασικός λόγος ήταν μια ανάρτηση που έγινε viral και στη συνέχεια έφερε στην επιφάνεια το θέμα.



Η απάντηση της Meta

Ο Adam Mosseri, επικεφαλής του Instagram, εξήγησε ότι απαγορεύεται η προώθηση «ευαίσθητου περιεχομένου», όπως αυτό που ανεβάζουν οι δημιουργοί στο OnlyFans, βάσει των αυστηρών κανόνων που έχει ορίσει η Meta. Η εταιρεία δηλώνει ότι όλοι οι χρήστες υπάγονται στους ίδιους κανόνες, αρνούμενη διακρίσεις βάσει ομάδας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ενώ σημείωσε πως επιτρέπει στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους σε μια ποινή μέσα από μια σειρά εργαλείων.

Πάντως, το υψηλόβαθμο στέλεχος αναγνώρισε πως γίνονται λάθη και σε περιεχόμενο που κινείται στα όρια του επιτρεπτού, αλλά και πως μετά από σχετικές εφέσεις, λογαριασμοί έχουν επανέλθει στη φυσιολογική τους λειτουργία.



Πολιτικές κατά του περιεχομένου για ενηλίκους

Οι πολιτικές της Meta επιτρέπουν συζητήσεις για σεξουαλική βία και τα δικαιώματα των σεξεργατών, αλλά απαγορεύουν την διαφήμιση υπηρεσιών γύρω από το σεξ, με στόχο την αποτροπή φαινομένων trafficking. Η εταιρεία αντιμετωπίζει διαχρονικά κριτική για τον τρόπο που επεξεργάζεται και φιλτράρει το περιεχόμενο που ανεβαίνει στα sites της, με αρκετούς χρήστες να την κατηγορούν έως και για περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης.