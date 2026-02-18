Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Έκπληξη με κόντρα ρόλο - Υποδύεται τη σεξεργάτρια σε μια υπαρξιακή κωμωδία

Για τον ρόλο της στη σειρά «Οι Αθώοι», για τις τηλεοπτικές παραγωγές που γίνονται σήμερα, αλλά και για το θέατρο μίλησε η ηθοποιός Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, στην συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Elle και μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι προβληματίζεται από διαπιστώσεις που κάνει σχετικά με το επάγγελμά της.

Οι Αθώοι είναι ακόμα μία σειρά εποχής στην ελληνική τηλεόραση. Από μια ιδιαίτερα μεγάλη παραγωγή σειρών, δεν νιώθετε ότι λείπουν πρωτότυπα σύγχρονα έργα;

«Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι οι παραγωγές γίνονται όλο και πιο άρτιες, ωστόσο παρατηρώ και κάτι ανησυχητικό. Ακριβώς επειδή οι κοινωνίες γίνονται πιο συντηρητικές, αυτό με έναν τρόπο αποτυπώνεται και στις τηλεοπτικές παραγωγές. Βλέπω σειρές των '90s και διακρίνω περισσότερη τόλμη στα σενάρια και τους χαρακτήρες. Σήμερα υπάρχει μια θεσμική λογοκρισία, αλλά και μια πρόθεση να την αποφύγουμε, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα συντηρητικές επιλογές.

Ίσως οι ιστορίες εποχής να δίνουν την ψευδαίσθηση ότι δεν χρειάζεται τόλμη. Δημιουργούν μια ασφάλεια και ένα άλλοθι για να μην πειραματιζόμαστε. Αυτό, ως δημιουργό, με πιέζει, αλλά είναι η δουλειά μου και προσπαθώ να την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Προφανώς και συμβιβάζομαι για να μπορέσω να επιβιώσω. Όμως πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ κυνική λογοκρισία στις τηλεοπτικές παραγωγές και δεν μπορούμε να μην το παρατηρούμε και να μην το ομολογούμε. Εμένα προσωπικά με προβληματίζει βαθιά».

Αυτή την περίοδο, συμμετέχετε στα γυρίσματα μίας ακόμη σειράς, του Camping.

«Πράγματι, είναι ένα σίριαλ που θα προβληθεί τον Οκτώβριο στο Mega. Πρόκειται για μια μαύρη, υπαρξιακή κωμωδία για την οποία έχω την αίσθηση ότι είναι μια επίσης φροντισμένη δουλειά. Εκεί υποδύομαι μια σεξεργάτρια, αλλά ας μην πούμε περισσότερα ακόμα. Αυτό που χρειάζεται ίσως να κρατήσουμε προς το παρόν είναι ότι πρόκειται για την πρώτη μου κωμωδία στην τηλεόραση με έναν κόντρα ρόλο και πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα. Είναι κάτι που το είχα ανάγκη.

Νιώθω πολύ τυχερή γι' αυτές τις δύο τηλεοπτικές σειρές. Όχι μόνο γιατί κάνουν εμένα καλύτερη, αλλά και γιατί δεν υποτιμούν το κοινό. Γιατί αυτό που αναζητώ από μια τηλεοπτική παραγωγή δεν είναι απαραίτητα το διαφορετικό, αλλά το αληθινό. Να μην περιορίζεται στο τρίπτυχο «πατρίς - θρησκεία - οικογένεια», γιατί έτσι γινόμαστε σεμνότυφοι και το αποτέλεσμα καταλήγει χλιαρό και άνευρο».