Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Έβγαλα ψυχοσωματικά όταν έχασα τη μητέρα μου... τότε πήρα και το επίθετό της»

Για τον ρόλο της Μαργαρίτας στην τηλεοπτική σειρά «Οι Αθώοι» και όχι μόνο, μίλησε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno και είπε χαρακτηριστικά:

«Η Μαργαρίτα λειτουργεί πολύ με το ένστικτο νιώθω. Είναι λίγο ένα αγρίμι. Νομίζω ότι θα προτιμούσε να είναι άντρας. Δεν μπορεί να δεχτεί αυτήν την ανισότητα η Μαργαρίτα. Παντρεύεται πολύ νωρίς, κάνει οικογένεια, προσπαθεί να αυγατίσει την περιουσία της. Αυτή η δουλειά, επειδή την προετοιμάζαμε και τόσο καιρό και το περίμενα τόσα χρόνια και τα γυρίσματα ήταν φοβερά απαιτητικά, είχα θα πω, μεγαλύτερη ανυπομονησία να δω το αποτέλεσμα και δικαιώθηκα».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην απώλεια της μητέρας της όταν ήταν έφηβη. Απώλεια που την τραυμάτισε όπως εξηγεί και αυτή ήταν και η αιτία που αποφάσισε να υιοθετήσει και το επίθετο της μητέρας της. «Το Χειλά είναι του πατέρα μου, το Φαμέλη είναι της μητέρας μου. Πήρα το επίθετό της όταν τη χάσαμε, οπότε ήτανε για συναισθηματικούς λόγους. Η αποδοχή για τον θάνατο της μητέρας μου, άργησε. Έγινε ετεροχρονισμένα και ήταν πολύ δύσκολο. Έβγαλα ψυχοσωματικά. Έχασα τη μητέρα μου στα 16 μου» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.