Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη: «Είμαι μόνη στη ζωή και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα»

Ελεύθερη και ωραία δηλώνει η Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη και μάλιστα απολαμβάνει τη μοναξιά της που είναι κατ’ επιλογή, γιατί όλα αυτά τα χρόνια της ζωής της αποζητούσε τη συντροφικότητα επειδή είναι πολύ σχεσάκιας! «Είμαι σε μια φάση που είμαι μόνη μου στη ζωή, αλλά και όχι. Εννοώ πως έχω φίλους, οικογένεια και είμαι πολύ ωραία. Θα πω ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό για μένα και κάπως μου αρέσει», δήλωσε η ηθοποιός στο Podcast «Νέα γυναίκα μόνη ΔΕΝ ψάχνει».

«Είμαι συντροφικός άνθρωπος»

«Ήμουν πολύ σχεσάκιας, τώρα, άλλαξε αυτό. Ποτέ δεν το έκανα συνειδητά, ποτέ δεν το σκέφτηκα, ποτέ δεν έκατσα να πω: Χριστίνα, εσύ πρέπει να είσαι σε μια σχέση. Όχι, συνέβαινε, αλλά με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι δεν συνέβαινε τυχαία. Προφανώς, μάλλον, το επιδίωκα με έναν τρόπο κι εγώ γιατί έμενα στα πράγματα. Είμαι συντροφικός άνθρωπος, αυτό το κατάλαβα τώρα πιο συνειδητά. Στα 33 μου, πια, το συνειδητοποίησα».