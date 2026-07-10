Η Χριστίνα Λαμπίρη άνοιξε την καρδιά της για την πιο απαιτητική περίοδο της τηλεοπτικής της διαδρομής, παραδεχόμενη πως τα τελευταία χρόνια πριν αποχωρήσει από την τηλεόραση τη βρήκαν να λειτουργεί κάτω από μεγάλη πίεση.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι ο τελευταίος ενάμισης χρόνος ήταν εντελώς διαφορετικός από όσα πίστευε και ήθελε να υπηρετεί μέσα από τη δουλειά της.

«Δεν ήμουν εγώ», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως αναγκαζόταν να προσαρμόζεται σε συνθήκες που δεν ταίριαζαν ούτε στον χαρακτήρα ούτε στη φιλοσοφία της.

Υπάρχουν περίοδοι που ένας επαγγελματίας συνεχίζει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, ακόμη κι όταν αισθάνεται ότι έχει απομακρυνθεί από όσα πραγματικά τον εκφράζουν. Κάπως έτσι περιέγραψε και τη δική της εμπειρία.

«Έτρεμα στην ιδέα να μείνω χωρίς δουλειά»

Η Χριστίνα Λαμπίρη αποκάλυψε ότι ο μεγαλύτερος φόβος της εκείνη την εποχή ήταν μήπως χάσει τη δουλειά της.

Όπως εξήγησε, αυτός ήταν και ο λόγος που έλεγε σχεδόν πάντα «ναι» στις επαγγελματικές προτάσεις, προσπαθώντας να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση, ακόμη κι όταν ένιωθε πως δεν της ταίριαζε.

«Έτρεμα στην ιδέα να μείνω χωρίς δουλειά», ανέφερε, επισημαίνοντας πως δεν αρκεί ένας παρουσιαστής να αναλαμβάνει μια εκπομπή, αλλά χρειάζεται και η απαραίτητη στήριξη από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή.

«Την πληρώνει μόνο ο παρουσιαστής»

Η παρουσιάστρια στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποτυχίες στην τηλεόραση, εκφράζοντας την απορία της γιατί, όταν ένα τηλεοπτικό εγχείρημα δεν πετυχαίνει, η ευθύνη βαραίνει σχεδόν αποκλειστικά τον παρουσιαστή.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει βιώσει και η ίδια καταστάσεις όπου κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα για πρόωρη διακοπή της εκπομπής της, ενώ ταυτόχρονα γίνονταν δοκιμαστικά για αντικατάστασή της στο ίδιο πλατό.

«Πώς μπορεί να κάνει ένας παρουσιαστής σωστά τη δουλειά του, όταν καθημερινά βλέπει δημοσιεύματα ότι κόβεται ή όταν γίνονται κρυφά δοκιμαστικά στο πλατό του;», διερωτήθηκε.

Κλείνοντας, παραδέχτηκε πως τέτοιες πρακτικές αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα της τηλεόρασης, ειδικά όταν οι τηλεθεάσεις δεν είναι οι αναμενόμενες, αφήνοντας να φανεί η πικρία που εξακολουθεί να νιώθει για εκείνη την περίοδο της καριέρας της.