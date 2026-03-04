Χριστίνα Μπόμπα: Έπρεπε να αντιμετωπίσω το «είναι η γυναίκα του Σάκη» και να βρω ποια είμαι

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για την προσπάθειά της να ανακαλύψει την επαγγελματική της ταυτότητα και να πετάξει από πάνω της τον χαρακτηρισμό «είναι η γυναίκα του Σάκη».

«Ειδικά στο Survivor ήταν πολύ έντονο το κομμάτι της προβολής. Όταν τα φτιάξαμε, ο Σάκης ήταν ένας πολύ προβεβλημένος άνθρωπος και εγώ μια κοπέλα 26 χρόνων που δούλευα σε μια εταιρεία, έκανα διαφημίσεις και φωτογραφίσεις. Ήμουν σε μια άλλη ταχύτητα. Όταν ξεκινήσαμε, ο Σάκης ήταν 10 βήματα μπροστά, ήταν μεγαλύτερος, είχε τις δικές του εταιρείες, ήταν παρουσιαστής κ.λ.π.

Με έπαιρνε η μπάλα παλαιότερα, επειδή εξαιτίας αυτού με έμαθε ο κόσμος και μέσα σε αυτό εγώ έβρισκα και την επαγγελματική μου ταυτότητα, εξερευνούσα ποια είμαι, ξαφνικά ήρθε μια έντονη δημοσιότητα επάνω μου και έβρισκα την προσωπική μου ταυτότητα, γιατί σε εκείνη την ηλικία δεν έχεις κατασταλάξει» εξήγησε.

Και συνέχισε μιλώντας στην εκπομπή «#50 λεπτά» στο Youtube. «Έπρεπε να αντιμετωπίσω όλο αυτό το «είναι η γυναίκα του Σάκη», να βρω ποια είμαι επαγγελματικά και προσωπικά και να το απολαύσω γιατί έχει απολαυστικά κομμάτια. Πλέον το να δείξω πόσο δουλεύω, τι κάνω και ποια είμαι δεν με απασχολεί και τόσο. Πιο πολύ με απασχολεί να δημιουργήσω, να κάνω αυτά που αγαπάω, να είμαι σωστό πρότυπο για τις κόρες μου και τα άλλα θα τα φέρει το πλήρωμα του χρόνου».