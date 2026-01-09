Χριστίνα Μπόμπα: Η σεξουαλική ζωή με τον Σάκη Τανιμανίδη και η υπόσχεση να είναι μαζί για πάντα

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε στο podcast AnesTea με τα πιο τρυφερά λόγια για τον Σάκη Τανιμανίδη και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει και τόνισε ότι έχουν προαποφασίσει να είναι μαζί για πάντα.

Τι της λείπει όταν φεύγει ο Σάκης; «Θα έβαζα στη σειρά πρώτα την αγκαλιά το βράδυ, το σεξ και μετά τις δραστηριότητες με τα κορίτσια» εξομολογήθηκε η influencer, ενώ όταν ρωτήθηκε αν το σεξ φτιάχνει στην πορεία ενός γάμου, απάντησε: «Χαμός! Εγώ πιστεύω ότι το σεξ κάνει κύκλους. Και τι εννοώ; Θα υπάρξουν περίοδοι που το μυαλό μας είναι περισσότερο στη δουλειά, στο πώς θα τακτοποιήσουμε τα πράγματα, είμαστε λίγο busy και λίγο αυτό χάνεται. Και υπάρχουν και περίοδοι που δεν ξεκολλάνε κάποιοι άνθρωποι.

Υπάρχουν οι περίοδοι που είμαστε σε φάση σαν μόλις να γνωριστήκαμε και περίοδοι που λίγο αυτό χάνεται μες στην καθημερινότητα και it’s okay, έτσι είναι το λογικό μέσα σε μία μακροχρόνια σχέση. Δεν θα με αγχώσει αν περάσουν μέρες χωρίς σεξ. Μπορεί να το σκεφτώ, αλλά… ναι, πρέπει να ‘ναι πολλές οι μέρες».

«Στις μακροχρόνιες σχέσεις και ειδικά στους γάμους, και ειδικά όταν έρχονται τα παιδιά, που είναι ένα μεγάλο ορόσημο και σε κλονίζει τους πρώτους μήνες, κάθε γυναίκα και άντρας το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, αλλά δύσκολο να μη σε κλονίσει από έναν μήνα μέχρι δύο σίγουρα. Δηλαδή έχεις βγάλει παιδιά από μέσα σου, θες χρόνο. Θεωρώ ότι το να ξέρεις μες στο μυαλό σου ότι υπάρχουν φάσεις, είναι καθησυχαστικό. Από την άλλη, οι σχέσεις πρέπει να δουλεύονται. Δηλαδή πρέπει όταν λίγο αυτό φεύγει, να το σπρώχνεις» συμπλήρωσε.

Για μένα ο Σάκης, είναι ένας άντρας που είναι πολύ δύσκολο να τον βρεις...

«Στο δικό μου μυαλό και σε αυτά που βλέπω εκεί έξω. Είναι ένας άνθρωπος που συνδυάζει πάρα πολύ έντονα τον δυναμισμό με την τρυφερότητα. Δεν φοβάται να πάρει αγκαλιές, δεν φοβάται να πει σ’ αγαπώ, δεν φοβάται να συγκινηθεί… αλλά παράλληλα είναι ένας άντρας δυναμικός, είναι ένας άντρας που στέκεται στα πόδια του, που θα πάρει αποφάσεις.

Πολλές φορές με έχει εμπνεύσει, πολλές φορές μου έχει δείξει τον δρόμο και δεν σου κρύβω ότι στα πρώτα χρόνια της σχέσης μας, στηριζόμουν πάρα πολύ στη γνώμη του. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει πολλά πράγματα, είναι πετυχημένος. Τον αισθανόμουν πάντα ένα έτσι, φωτεινό παράδειγμα. Στα χρόνια που έχουν περάσει, όλο αυτό έχει μεστώσει και τώρα που τον βλέπω και σαν πατέρα, δεν ξέρω, δηλαδή κάθε μέρα αισθάνομαι ότι και για τον άντρα που έχω δίπλα μου και για την οικογένειά μου και για όλα, είμαι ευγνώμων» ανέφερε η Χριστίνα Μπόμπα.

Με τον Σάκη έχουμε ματσάρει, περνάμε ωραία, αγαπιόμαστε

«Θα σου πω μία αρχή που έχουμε εμείς ως ζευγάρι έτσι κι αλλιώς: έχουμε προαποφασίσει ότι θα είμαστε μαζί για πάντα. Που ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Αλλά μέσα μας αυτό το έχουμε «συμβόλαιο». Αν δεν γίνει κάτι τραγικό, λέμε, το έχουμε αποφασίσει, έχουμε «ματσάρει», περνάμε ωραία, αγαπιόμαστε…

Το όριο θα είναι να μην περνάμε καλά. Στη σχέση μας. Να μην είναι ο γάμος ευτυχισμένος. Γιατί έχουμε μία ζωή! Και αυτή τη ζωή πρέπει να την απολαμβάνουμε. Άρα για μένα αυτό είναι το όριο. Όχι μία μέρα, αλλά σταθερά να μην περνάμε καλά. Άρα έχουμε αυτόν τον παρονομαστή ότι εμείς οι δυο είμαστε μαζί και είμαστε ομάδα. Όταν η σχέση έρχεται… έχει αυτόν τον παρονομαστή, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει μεγάλη τριβή. Γιατί όλες οι αποφάσεις και όλο το μεταξύ μας είναι πώς η οικογένεια θα πάει μπροστά» παραδέχθηκε.