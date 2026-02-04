Χριστίνα Μπόμπα: «Μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα, αισθανόμουν πολύ μεγάλη απογοήτευση, ματαίωση»

Το podcast BeWell της Χριστίνας Μπόμπα αυτή τη φορά ασχολήθηκε με ένα θέμα που αφορά πολλές γυναίκες και κατ' επέκταση πολλά ζευγάρια. Η influencer μίλησε για την υπογονιμότητα και όσα βίωσε μέχρι να φέρει στον κόσμο τα παιδιά της.

«Έζησα και εγώ στη ζωή μου αυτό το κεφάλαιο της υπογονιμότητας, της ανεξήγητης υπογονιμότητας, της εξωσωματικής. Είναι πράγματα που έχω μιλήσει, πράγματα για τα οποία έχω λάβει πολλά μηνύματα στα social media από γυναίκες, άνδρες και ζευγάρια. Το δικό μου παράδειγμα είναι ότι μετά από αρκετό χρόνο προσπαθειών, θυμάμαι μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα. Αισθανόμουν πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, ματαίωση, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό ψυχολογικά» παραδέχθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Όσο είσαι μέσα στο ταξίδι ή δεν έρχεται το αποτέλεσμα, γιατί δεν έρχεται η εγκυμοσύνη, ψάχνεις το γιατί, στεναχωριέσαι, κλαις, αγχώνεσαι, κάνεις επαφές με ραντεβού, όλα αυτά που είναι ψυχολογικά λίγο πιο δύσκολα. Όταν έρθει το αποτέλεσμα, που στην περίπτωσή μου δύο παιδιά στην αγκαλιά μας, δεν θυμάσαι καν τι σου συνέβη στην πορεία αυτού του ταξιδιού του δύσκολου. Δεν θυμάσαι τίποτα. Ούτε το θυμάσαι για να το αναφέρεις σαν μια ιστορία αλλά δεν σ’ αγγίζει. Τελείωσε. Το ξεπέρασες και έχεις το απόλυτο…».

«Το ερώτημα όμως που προβληματίζει πιο πολύ τις γυναίκες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία είναι αν σχετίζονται οι ορμόνες με τον καρκίνο, αν θα πάθω καρκίνο παίρνοντας αυτές τις ορμόνες. Και ήταν ένα εύλογο ερώτημα πριν κάποιες δεκαετίες που προβλημάτισε και την κοινότητα την ιατρική, έγιναν μελέτες σημαντικές και μεγάλες.

Έχει αποδειχθεί ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που, από το 1978 που ξεκίνησε η εξωσωματική μέχρι σήμερα, δεν σχετίζεται καθόλου η αύξηση του καρκίνου. Το μόνο που φάνηκε είναι ότι κάποιες περιπτώσεις γίνεται πρόωρη διάγνωση. Δηλαδή κάπου που όντως θα υπάρχει ένα θέμα με καρκίνο, θα το βρούμε γρηγορότερα με όλη αυτή τη διαδικασία, θα μπούμε σε περισσότερες εξετάσεις, περισσότερους ελέγχους, αυτό. Δεν υπάρχει όμως αύξηση στατιστικά των καρκίνων στον πληθυσμό που κάνει εξωσωματική και σε αυτούς που δεν κάνουν» εξήγησε ο Παναγιώτης Τανιμανίδης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος και αδελφός του συζύγου της, Σάκη Τανιμανίδη.

«Αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό γιατί όλες οι γυναίκες το έχουμε άγχος, και εγώ το είχα πριν το κάνω, γι’ αυτό και σε ρώτησα» παραδέχθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.