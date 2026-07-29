Χριστίνα Παππά για τη μητέρα της: «Ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;»

Μετά την εξομολόγηση - αποκάλυψη που έκανε η Χριστίνα Παππά στο TikTok για τη μητέρα της και το πόσο χειριστική είναι, η ηθοποιός δέχτηκε μια σειρά από σχόλια, τα περισσότερα αρνητικά, που έκριναν με άσχημο τρόπο το πώς επέλεξε να τοποθετηθεί για εκείνη δημόσια.

Με νέο της βίντεο, η ηθοποιός επανήλθε στα social media για να απαντήσει σε όλους όσοι την έκριναν γι’ αυτά που είπε. «Απορώ για ποιον λόγο πήρε έκταση όλο αυτό το θέμα, το ότι κάθισα και είπα, έκανα μια κατάθεση ψυχής στους ανθρώπους που συζητάμε στα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ποιοι νιώθουν σαν εμένα, ότι εννοείται ότι την αγαπώ τη μητέρα μου και εννοείται αγαπώ την οικογένειά μου και εννοείται σκοτώνω άνθρωπο για αυτούς, αλλά ναι, είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα; Και ποιο είναι το πρόβλημά σας για όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια;

Χριστίνα Παππά για μητέρα της: «Ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;»



Η ηθοποιός απάντησε σε όσους την έκριναν αρνητικά επειδή (σε προηγούμενο βίντεο) είπε πως έχει μια μητέρα χειριστική που την ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός της. pic.twitter.com/nK3BuqhRda — Flash.gr (@flashgrofficial) July 29, 2026

Εσείς ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει; Ξέρετε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και στην ψυχή του τι μπορεί να συμβαίνει; Ξέρετε τι μπορεί να βιώνει; Εσείς ποιοι είστε; Ο Θεός, που μπορείτε να κρίνετε; Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό; Τι έγινε δηλαδή; Ειλικρινά, δεν τα έχω διαβάσει, μου τα έχουν πει. Ειλικρινά λυπάμαι για εσάς που μπορεί να μπείτε στη διαδικασία χωρίς να ξέρετε και να κρίνετε. Να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα, γιατί εκεί πάνω ξέρετε τιμωρεί κάποια στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.