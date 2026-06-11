Χριστίνα Παππά: Θέλει να σπάσει τα γυναικεία ταμπού και ετοιμάζεται για εκπομπή

Η Χριστίνα Παππά μίλησε για την κλιμακτήριο και τις αλλαγές που φέρνει στη ζωή μιας γυναίκας και εξήγησε στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό OK!

«Φέρνει τα πάνω κάτω. Έβλεπα κάποτε τις μεγαλύτερες φίλες μου και δεν το πίστευα. Αλλάζεις ως γυναίκα γιατί επηρεάζει τη διάθεση και το βάρος σου. Αυτό που τονίζω στις γυναίκες είναι να μην το βάζουν κάτω. Η κλιμακτήριος δεν είναι ένα θέμα ταμπού. Οι γυναίκες δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το συζητάμε. Πρέπει να είναι στο προσκήνιο γιατί πολλές ταλαιπωρούνται. Μάλιστα, σκεφτόμαστε μαζί με μία φίλη μου να κάνουμε μία εκπομπή με θεματολογία για γυναίκες άνω των 40 ετών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν».

Η ηθοποιός παραδέχθηκε επίσης ότι όταν αντιλήφθηκε ότι είχε πάρει κιλά, άρχισε να προσέχει τη διατροφή της: «Γενικά δεν προσέχω καθόλου τη σιλουέτα μου. Τρώω πολλά γλυκά και ψωμί. Πριν από ένα χρόνο είχα φτάσει 71 κιλά, αλλά πρόσεξα τη διατροφή μου και τους τελευταίους 12 μήνες έχασα 11 κιλά. Θέλω να παραμείνω στο τωρινό μου βάρος, στα 60 κιλά. Έπεσα τρία νούμερα και χαίρομαι πολύ».