Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Χριστίνα Παππά μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση με τη μητέρα της και τις δυσκολίες που, όπως είπε, τη συνοδεύουν εδώ και χρόνια.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας περιέγραψε μια σχέση που, σύμφωνα με την ίδια, χαρακτηρίζεται από χειριστική συμπεριφορά, εξηγώντας πως παρά την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που νιώθει για τη γυναίκα που τη μεγάλωσε, έχει αναγκαστεί να βάλει όρια.

«Ό,τι κι αν της δώσεις, δεν της φτάνει»

Η Χριστίνα Παππά ανέφερε πως η μητέρα της δεν ενδιαφέρεται να μάθει πώς είναι η ίδια, αλλά επικοινωνεί μαζί της κυρίως όταν χρειάζεται κάτι.

«Έχω μία μαμά χειριστική. Είναι η γυναίκα που με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο… Με κάνει συνέχεια να πονάω. Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις”, μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα πανέξυπνη βέβαια χειρίζεται το όνομά μου λες και είμαι υπουργός. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει πως είναι η μαμά μου, που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι», είπε αρχικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι για χρόνια την είχε διαρκώς δίπλα της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, όμως με τον καιρό κατάλαβε πως έπρεπε να αλλάξει αυτή τη δυναμική.

«Πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό, της δίνω ό,τι μπορώ, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι”. Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Εμένα με λυπεί πολύ αυτό το γεγονός»

@christinapappa827 Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει ♬ original sound - skeletons.of.july

«Κάποια στιγμή βάζεις ένα "στοπ"»

Η ηθοποιός εξήγησε πως πλέον έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις, συνεχίζοντας να προσφέρει ό,τι μπορεί, χωρίς όμως να επιτρέπει να ξεπερνιούνται τα προσωπικά της όρια.

Όπως είπε, το πιο δύσκολο για εκείνη είναι ότι δεν νιώθει το ενδιαφέρον που θα περίμενε από τη μητέρα της, γεγονός που εξακολουθεί να τη στενοχωρεί.

Κλείνοντας το βίντεο της, απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους, ρωτώντας «Έχετε βιώσει τέτοια σχέση; Μαμάς κόρης; Μαμάς γιου; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω και λίγο διαφορετική, να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε.