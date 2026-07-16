Υποτίθεται πως θα ήταν ένα χαλαρό βράδυ στη Βουλιαγμένη, μια οικογενειακή μάζωξη για δείπνο για να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους. Τουλάχιστον αυτό νόμιζε η Χριστίνα Παππά, όμως ο γιος της Δημήτρης είχε άλλα σχέδια κατά νου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς σηκώθηκε πλάι στη σύντροφό του Άννα Μπεζάν, με την οποία τα 4 χρόνια που έχουν σχέση έχουν αποκτήσει μια κόρη, είπε: «Μετά από τέσσερα χρόνια φαγούρας με τη γυναίκα μου», έβγαλε ένα δαχτυλίδι και της έκανε και επίσημα πρόταση γάμου αφήνοντάς τη άφωνη!

Χριστίνα Παππά: Θα γίνει… πεθερά - Η πρόταση γάμου του γιου της στην αγαπημένη του! Η ηθοποιός πήγε να γιορτάσει τα γενέθλια του παιδιού της μην γνωρίζοντας τι θα επακολουθούσε… pic.twitter.com/ZodwGPj8pD — Flash.gr (@flashgrofficial) July 16, 2026

«Πες του ναι», τσίριζε όλο χαρά η Χριστίνα Παππά, αφού αγαπάει πολύ τη μέλλουσα νύφη της και έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Η ηθοποιός μοιράστηκε το στιγμιότυπο σε story που ανάρτησε στο Instagram σχολιάζοντας: «Πήγαμε να γιορτάσουμε τα γενέθλια των παιδιών, όμως η έκπληξη ήταν άλλη, πρόταση γάμου στα γόνατα. Το έμφραγμα πώς το γλίτωσα ούτε εγώ ξέρω. Σας αγαπώ πολύ. Είστε η ζωή μου».