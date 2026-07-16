Χριστίνα Παππά: Θα γίνει… πεθερά - Η πρόταση γάμου του γιου της στην αγαπημένη του
Η ηθοποιός πήγε να γιορτάσει τα γενέθλια του παιδιού της μην γνωρίζοντας τι θα επακολουθούσε…
Υποτίθεται πως θα ήταν ένα χαλαρό βράδυ στη Βουλιαγμένη, μια οικογενειακή μάζωξη για δείπνο για να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους. Τουλάχιστον αυτό νόμιζε η Χριστίνα Παππά, όμως ο γιος της Δημήτρης είχε άλλα σχέδια κατά νου.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς σηκώθηκε πλάι στη σύντροφό του Άννα Μπεζάν, με την οποία τα 4 χρόνια που έχουν σχέση έχουν αποκτήσει μια κόρη, είπε: «Μετά από τέσσερα χρόνια φαγούρας με τη γυναίκα μου», έβγαλε ένα δαχτυλίδι και της έκανε και επίσημα πρόταση γάμου αφήνοντάς τη άφωνη!
«Πες του ναι», τσίριζε όλο χαρά η Χριστίνα Παππά, αφού αγαπάει πολύ τη μέλλουσα νύφη της και έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Η ηθοποιός μοιράστηκε το στιγμιότυπο σε story που ανάρτησε στο Instagram σχολιάζοντας: «Πήγαμε να γιορτάσουμε τα γενέθλια των παιδιών, όμως η έκπληξη ήταν άλλη, πρόταση γάμου στα γόνατα. Το έμφραγμα πώς το γλίτωσα ούτε εγώ ξέρω. Σας αγαπώ πολύ. Είστε η ζωή μου».