Χριστίνα Πολίτη: Η πρώτη συνέντευξη μετά το unfollow στη Βίσση - Το χρονικό της φιλίας τους

Η Χριστίνα Πολίτη έσπασε τη σιωπή της και μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» για τη φιλία της με την Άννα Βίσση που περνάει κρίση, όπως άφησε να εννοηθεί… «Εγώ δεν μπορούσα ποτέ να καταπιεστώ, έλεγα πάντα αυτά που ήθελα κι αυτό έχει συνέπειες», είπε αρχικά.

Όταν οι παρουσιαστές τη ρώτησαν για το εάν είναι περίοδος που ξεκαθαρίζει σχέσεις απάντησε: «Δεν είναι εποχή που ξεκαθαρίζω πράγματα… Συμβαίνουν πολλά… Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να λες τίποτα γιατί όλα παρερμηνεύονται, όταν είσαι viral. Έχω βαρεθεί να βλέπω τη φάτσα μου», είπε χαριτολογώντας.

Η κοσμικογράφος ανέφερε ότι πάντα συμβουλεύεται το chat GPT όπως και τώρα που ήταν να εμφανιστεί στην εκπομπή: «Μου είπε: μην μιλάς για τίποτα κι αν σε ρωτήσουν κάτι να χαμογελάσεις διακριτικά. Όλα τα συναισθήματα είναι καταγεγραμμένα και δεν αλλάζουν. Έχει ο καιρός γυρίσματα που λέει και κάποια άλλη τραγουδίστρια!»

Μιλώντας γενικά για τη σχέση της με τους ανθρώπους της showbiz, ανέφερε: «Με μεγάλη χαρά μπορώ να ταΐσω το εγώ του οποιουδήποτε, εγώ δεν έχω ανταγωνισμό. Θαυμάζω ανθρώπους με ταλέντο, τις γυναίκες με προσωπικότητα και επιλέγω τους πιο αυθεντικούς για να κάνω παρέα. Το ταλέντο συγχωρεί πολλά για τον κόσμο, όχι όμως για τις προσωπικές σχέσεις».

Η Πολίτη τόνισε επίσης πως πλέον δεν την αγγίζουν πράγματα που δεν θεωρεί σημαντικά. «Δεν γράφουν πάνω μου τα πραγματα που μπορούν να ξεπεραστούν, τα θέματα υγείας δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω και να τα ξεπεράσω».

Κλείνοντας είπε: «Τι να πω εγώ για τη Βίσση. Η γυναίκα κάνει sold out το ΟΑΚΑ σε πέντε λεπτά, έχει άλλα πράγματα να διαχειριστεί. Αντιμετωπίζω αυτό που συμβαίνει σαν να συμβαίνει σε κάποιον τρίτο. Καλό είναι οι άνθρωποι να μιλάνε μεταξύ τους και να μην βγαίνουν δημόσια και να γίνονται ρόμπα».

Το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων

«Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα. Μέχρι να γίνει… γραµµατόσηµο». Αυτά έλεγε τον Σεπτέμβριο του 2025 η Χριστίνα Πολίτη για την άλλοτε κολλητή της, Άννα Βίσση. Ποιος θα το φανταζόταν πως αυτή η σχέση φιλίας των 30 χρόνων, θα κατέρρεε τόσο ξαφνικά σαν τραπουλόχαρτο…

Από μικρό κοριτσάκι η κοσμικογράφος λάτρευε την τραγουδίστρια. «Την πρώτη φορά που την είδα ήµουν παιδάκι. Ήταν στην τηλεόραση, όταν κέρδισε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Θυµάµαι τον πατέρα µου να λέει: αυτή η µικρή είναι κολοσσός και είχε δίκιο», έλεγε στις συνεντεύξεις της.

Η συνάντηση με τον Αλβέρτο του Μονακό

Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν εντελώς τυχαία, σχεδόν… πριγκιπικά θα έλεγε κανείς. Ήταν τότε που η Πολίτη πήγε τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό να δει τη Βίσση στα Αστέρια όπου εμφανιζόταν. «Τον πήγα για να δει το συγκλονιστικό σόου που έκανε τότε. Κατέληξε να χορεύει όρθιος στο τραπέζι και έγινε κι εκείνος θαυμαστής της» και κάπως έτσι άρχιζε να χτίζεται μία φιλία που έμελλε να κρατήσει για μια ζωή, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν.

Οι δύο γυναίκες εμπιστεύονταν με κλειστά τα μάτια η μία την άλλη και σε περιόδους κρίσης ήταν πάντα εκεί για να μιλήσουν και να μοιραστούν γεγονότα και συναισθήματα. «Σε δύο - τρεις µεγάλες κρίσεις που είχα στη ζωή µου, έχουµε κάνει meeting κορυφής µε Άννα και Νίκο. Ήταν πραγµατικά φανταστικοί και οι δύο και τα λόγια τους ηχούν πάντα µέσα στο µυαλό µου. Την αγαπούσα µε υπερβολή. Από την άλλη, µου θύµιζε σε χαρακτήρα την επίσης Τοξοτίνα µητέρα µου και ένιωθα τροµερή ανάγκη να την προστατεύσω, να µην κάνει λάθος κινήσεις, να µην την εκµεταλλεύονται. Είναι και λεπτεπίλεπτη, σαν κοριτσάκι», έλεγε η Πολίτη αναλύοντας το πώς είχε εξελιχθεί η μεταξύ τους σχέση.

Η κουμπαριά

Όσο περνούσε ο καιρός, η φιλία των δύο γυναίκων ολοένα και δυνάμωνε. Αποκορύφωμα ήταν η απόφασή τους να γίνουν οικογένεια και να δέσουν τη φιλία τους με μια κουμπαριά. Η Βίσση βάφτισε τον γιο της Πολίτη στον Άγιο Διονύσιο στο Κολωνάκι και από ότι φαίνεται το λάδι της νονάς έπιασε τόπο καθώς εκείνη και ο βαφτισιμιός της, ο Άλεξ, λατρεύουν τη μουσική, το αθλητικό look και τη γυμναστική!

Η συνεργασία που δεν πραγματοποιήθηκε

Ο Καρβέλας είχε προτείνει το 2006 στην Πολίτη να γίνει μάνατζερ της Βίσση, λίγο πριν τη συμμετοχή της στη Eurovision της Αθήνας με το «Everything», εκείνη όμως δεν δέχτηκε, γιατί όπως εξήγησε σε συνέντευξή της: «Πολλές φορές έπαιζα τον ρόλο του bodyguard στα καµαρίνια. Μου έλεγε συχνά είσαι κυνική, γιατί µιλάω άφιλτρα στους δικούς µου. Η Άννα έχει έµφυτη ευγένεια και σε µαθαίνει να είσαι πιο cool. Δεν αναλώνεται σε µικροπρέπειες. Ο Καρβέλας µού είχε προτείνει έως και να τη µανατζάρω τότε, πριν από τη Eurovision, αλλά αρνήθηκα. Ποτέ δεν µπλέκω δουλειά µε φιλίες. Και ένα τέτοιο ειδικό… προϊόν δεν χρειάζεται κανέναν να το µανατζάρει, αλλά µόνο να το υποστηρίζει και να επενδύει πάνω του».

Οι νέες παρέες

Το τελευταίο διάστημα η Άννα Βίσση κάνει στενή παρέα με το ζεύγος Κούστα που έχουν επενδύσει πάνω της και θέλουν να πάνε την καριέρα της σε άλλο level. Η τραγουδίστρια άρχισε σιγά - σιγά να ξεκόβει από το περιβάλλον που είχε δίπλα της… Πολύ σύντομα ήρθαν και τα unfollow στα social media, θύμα των οποίων ήταν και η Πολίτη που σε post που έγραψε στη σελίδα της άφησε να φανεί ανοιχτά η πικρία της. «Το ανησυχητικό δεν είναι η υποκρισία - είναι η κανονικοποίησή της. Το να μιλάς με κάποιον και την ίδια στιγμή να τον υπονομεύεις, το να χαμογελάς μπροστά του και να τον ακυρώνεις πίσω του, το να εγκαταλείπεις ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα σου για χρόνια, δεν θεωρείται πια ηθικό ολίσθημα. Θεωρείται σχεδόν… δεξιότητα. Ένας τρόπος επιβίωσης σε ένα περιβάλλον όπου η πίστη εκλαμβάνεται ως αδυναμία και η συνέπεια ως έλλειψη ευελιξίας. Και έτσι, σιγά σιγά, δημιουργείται ένα τοπίο όπου όλοι γνωρίζουν - και κανείς δεν μιλά. Όλοι βλέπουν τις μετακινήσεις, τις απομακρύνσεις, τις ξαφνικές αναβαθμίσεις σχέσεων, τις σιωπηλές διαγραφές ανθρώπων που μέχρι χθες ονομάζονταν οικογένεια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δεν ξέρουμε εάν κάποιος έβαλε λόγια στη Βίσση για την Πολίτη, το σίγουρο είναι πως αυτές οι δύο γυναίκες είναι πια ξένες στην ίδια πόλη, ξένες στην ίδια showbiz…