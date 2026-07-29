Υπάρχουν σχέσεις που μπορεί να αλλάζουν μορφή, αλλά δεν χάνουν ποτέ την ουσία τους. Μία τέτοια φαίνεται πως είναι και εκείνη της Χριστίνας Τσάφου με τη Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία, παρά τον χωρισμό της από τον γιο της ηθοποιού, εξακολουθεί να κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν», η Χριστίνα Τσάφου δεν έκρυψε τη συγκίνηση της όταν αναφέρθηκε στην πρώην νύφη της, εξηγώντας πως για εκείνη θα αποτελεί πάντα μέλος της οικογένειάς της.

«Θα είναι πάντα οικογένειά μου, γιατί είναι η μητέρα του εγγονού μου. Το λέω και συγκινούμαι. Θέλω να είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι δουλευταρού και ξέρει τι θέλει»

Η αγαπημένη ηθοποιός δεν στάθηκε μόνο στον οικογενειακό δεσμό που τις ενώνει, αλλά μίλησε με θαυμασμό και για την επαγγελματική πορεία της Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία πρόσφατα αναδείχθηκε νικήτρια του Your Face Sounds Familiar, του μουσικού σόου μεταμορφώσεων που παρουσίαζε ο Σάκης Ρουβάς.

«Και καλλιτεχνικά είναι σε υψηλό επίπεδο. Θέλω να έχει όλα τα καλά. Ξέρει τι της γίνεται, είναι δουλευταρού, επαγγελματίας, ξέρει τι θέλει. Έχει ταλέντο αλλά δεν το αφήνει, δουλεύει κιόλας», ανέφερε με εμφανή εκτίμηση.

Ο εγγονός της είναι η μεγάλη της αδυναμία

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην οδηγηθεί και στον εγγονό της, για τον οποίο μίλησε με χαμόγελο και πολλή αγάπη.

Όπως αποκάλυψε, το μόνο που εύχεται είναι να τη θυμάται ως μια γιαγιά που του χάριζε γέλιο και όμορφες στιγμές.

«Θέλω να θυμάται ότι γελάμε πολύ και ότι η γιαγιά του κάνει πλάκες. Προσπάθησα να του κάνω πλύση εγκεφάλου ότι είμαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Έχει αρχίσει αυτός και με πειράζει», είπε γελώντας.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο μικρός δείχνει ήδη ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική, μεγαλώνοντας μέσα σε μια οικογένεια όπου το θέατρο και η τέχνη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.