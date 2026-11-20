Νοσηλεύεται χωρίς κίνδυνο η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του «Mr Jumbo» η οποία έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος το πρωί της Πέμπτης (19/11) στη Βάρη, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.

Φωτογραφία-ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το mega αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς το σώμα της άτυχης γυναίκας εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Καλύμνου, όταν η Χριστίνα Βακάκη επιχείρησε να περάσει απέναντι από τη διάβαση πεζών, ενώ έκανε τζόκινγκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα σταθμευμένο βαν φέρεται να περιόριζε την ορατότητά της προς τον υπόλοιπο δρόμο, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί εγκαίρως το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 35χρονος.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με την γυναίκα να εκσφενδονίζεται σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου σημειώθηκε η παράσυρση.

Εκτός κινδύνου η Χριστίνα Βακάκη – Θα υποβληθεί σε επεμβάσεις

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τα πολλαπλά τραύματα που υπέστη, η Χριστίνα Βακάκη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Υγεία».

Αμέσως μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν στην απαραίτητη ιατρική φροντίδα και σταθεροποίησαν την κατάστασή της. Στη συνέχεια, ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία της.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις στα άνω και κάτω άκρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που υπέστη από την παράσυρση.