Χριστίνα Βίδου για Σία Κοσιώνη: «Ήταν μια αποχώρηση με αξιοπρέπεια... εγώ νιώθω ότι πάει διακοπές»

Χθες, Δευτέρα 11 Μαΐου, η Χριστίνα Βίδου παρουσίασε το πρώτο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά την αποχώρηση της Σία Κοσιώνη από το κανάλι του Φαλήρου. Οι κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών την περίμεναν έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό και εκείνη δεν αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις και να μιλήσει με λόγια αγάπης για την συνάδελφό της.

«Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρυφερότητα ανάμεσα σε μένα και στη Σία; H Σία ήταν 20 χρόνια εδώ, κι εγώ 31. Η ζωή έχει τέτοια κύματα, αποχωρήσεις, δε χάνεσαι με τους ανθρώπους. Ήταν μια συγκινητική μέρα και προχωράμε.

Εγώ το μόνο που ξέρω να κάνω, είναι ενημέρωση και σε αυτό θέλω να σταθούμε. Με εξαίρεση αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν προγραμματισμένο να απουσιάζω, εννοείται ότι θα με βλέπετε τα Σαββατοκύριακα. Το δελτίου του Σαββατοκύριακου είναι η δουλειά μου. Δε νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο το πότε ενημερώθηκα ότι θα αναλάβω το καθημερινό. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς, είναι να σας πούμε ένα ευχαριστώ και η Σία και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι και προχωράμε μπροστά» είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, ήταν μια αποχώρηση με αξιοπρέπεια. Ήταν μια απόφαση και σεβόμαστε πολύ τις αποφάσεις. Εγώ σέβομαι πολύ τις αποφάσεις, γιατί έχω πάρει μια τέτοια απόφαση στη ζωή μου και καταλαβαίνω ακριβώς πώς νιώθει κάποιος. Η Σία σήμερα ηταν εδώ, επομένως δε νιώσαμε κάποια απουσία. Εγώ νιώθω ότι πάει διακοπές. Έχουμε πολλές φωτογραφίες οι δυο μας, αυτή που ανεβάσαμε ήταν σημερινή».

Τέλος, η Χριστίνα Βίδου τόνισε: «Τη Σία μπορείς να τη δεις σε οποιαδήποτε ζώνη».