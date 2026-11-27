Την απόφασή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη μετά τα όσα είπε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου έκανε γνωστή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Τι δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

«”Μου έκαναν χάρη” υπονόησε η Κουφονικολάκου και ψέλλισαν με μισόλογα κάποιοι άλλοι για να βολέψει τον επικοινωνιακό συμψηφισμό, που δεν σήκωσαν λέει “κουρνιαχτό” για τις δήθεν συμβάσεις εταιρίας της οικογένειες μου που δημοσιοποιήθηκαν (αναπαράγοντας ανυπόστατα ποσά και συκοφαντικά δημοσιεύματα), την ώρα που οι ίδιες συμβάσεις υπήρχαν για λόγους τεχνικής μοναδικότητας και πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού και επί κυβέρνησης Τσίπρα – και άλλων κομμάτων» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Μη μου κάνετε χάρη, σηκώστε κουρνιαχτό, σίγουρα θα έχει και για εσάς απαντήσεις η ελληνική Δικαιοσύνη. Αυτός είναι για μένα ο μόνος δρόμος για οποιασδήποτε μορφής μη πολιτική βρωμιά, και χθες και σήμερα και όποτε χρειαστεί. Και εκεί δεν έχει ούτε υποκειμενικές ερμηνείες, ούτε επικοινωνία, ούτε αντιπερισπασμούς» καταλήγει ο κ. Χριστοδουλάκης.

Τι είχε πει η Θεώνη Κουφονικολάκου

Σημειώνεται ότι η Θεώνη Κουφονικολάκου μιλώντας την Πέμπτη στο Ναυτεμπορική TV ανέφερε μεταξύ άλλων σχετικά ότι «εμείς δεν σηκώσαμε κουρνιαχτό όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις εννέα εκατομμυρίων στην επιχείρηση της οικογένειας του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Δεν σηκώσαμε κουρνιαχτό όταν ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη ξέχασε να βάλει ένα εκατομμύριο στη δήλωση πόθεν έσχες στις καταθέσεις του εξωτερικού. Δεν σηκώσαμε κουρνιαχτό για τη μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη σε δημόσια ταμεία. Δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά, γιατί δεν σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία».