Χριστοδουλίδης για F-16: Ό,τι και να φέρει στην Κύπρο, η Τουρκία δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη

Την έντονη αντίδραση του Νίκου Χριστοδουλίδη προκάλεσε η ανάπτυξη έξι τουρκικών F-16 και συστημάτων αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Την άμεση αντίδραση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, προκάλεσε η απόφαση της Τουρκίας να αναπτύξει έξι F-16 και συστήματα αεράμυνας στα Κατεχόμενα, εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της έντασης στο Ιράν.

«Ό,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στην παρουσία τουρκικών μαχητικών και εξοπλισμού στο νησί.

Κατά την άφιξή του το πρωί της Δευτέρας (09/03) στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, όπου παρέστη σε εκδήλωση, υπογράμμισε ότι «είναι προφανές ότι η απόφαση της Τουρκίας αποτελεί αντίδραση στο μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, που διατρανώνουν ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι και ασφάλεια της ΕΕ».

Ο Πρόεδρος της Κύπρου επανέλαβε ότι η Τουρκία παραμένει κατοχική δύναμη, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει ήδη σημαντικός αριθμός κατοχικού στρατού και εξοπλισμού στις κατεχόμενες περιοχές».

