Χριστόδουλος Στυλιανού: Η γνωριμία με τη σύζυγο, το «φτύσιμο» και το ραντεβού στην Αθήνα

Ο Χριστόδουλος Στυλιανού ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και αποκάλυψε την επεισοδιακή γνωριμία που είχε με τη γυναίκα του. «Με τη γυναίκα μου η ιστορία είναι λίγο περίεργη. Ήμουν στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και τον χειμώνα κάναμε το Λεόντιος και Λένα. Το καλοκαίρι, είχα κατέβει στην Αθήνα και έπαιξα στις Τρωάδες του Μιχάλη Κακογιάννη στην Επίδαυρο και η γυναίκα μου είδε την παράσταση αυτή. Παράλληλα τη φώναξαν από το κρατικό θέατρο για να διδάσκει χορό στη Γραμματική Σχολή και να κάνει και σε κάποιες παραστάσεις κίνηση. Ήρθε και στη δική μας παράσταση, στο Λεόντιος και Λένα. Και με το που την είδα, είπα: α μάλιστα, εδώ έχουμε κάτι που μου αρέσει πολύ!

Εκείνη δεν έδειξε τίποτα. Απλώς μου είπε ότι της άρεσε που έβλεπε να κάνουμε αυτό που κάναμε στη σκηνή. Και της είπα το ίδιο βράδυ μετά την πρόβα που βρεθήκαμε αν ήθελε να βγούμε, να πιούμε ένα ποτό δίπλα. Και μου είπε, ξέρεις, έχω κανονίσει. Εγώ τότε ως Σαλονικιός πληγώθηκα και δεν της ξαναπρότεινα. Βρεθήκαμε βέβαια κάποιες φορές και μιλήσαμε περί ανέμων και υδάτων.

Μετά από δέκα χρόνια, ζούσα πια στην Αθήνα και περπατούσα στη Σκουφά όταν άκουσα να φωνάζουν το όνομά μου. Μάλιστα με φώναξε Χριστόφορο. Και σταματάω και λέω... Χριστόδουλος! Και μιλήσαμε λίγο. Τι κάνεις, πώς είσαι, αυτά. Αλλάξαμε τηλέφωνα. Πάρε με πότε θέλεις να πιούμε ένα καφέ, ένα ποτό. Μετά από έξι μήνες την πήρα τηλέφωνο. Δεν έκανα μούτρα. Τότε περνούσα και μια άλλη φάση. Είχα χωρίσει από μια άλλη σχέση, θρηνούσα, πενθούσα, έπρεπε να καθαρίσει το πράγμα. Καθάρισε και βγήκαμε και μετά από λίγο ήμασταν μαζί».

«Περαστικοί είμαστε, τέλος»

Ο ηθοποιός εξέφρασε και την άποψη πως δεν υπάρχει επόμενη ζωή και πως όλα αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. «Δεν πιστεύω στα θαύματα. Άθεος δεν είμαι, δεν ξέρω τι είμαι, μάλλον φοβάμαι. Αν υπάρχει, λέω, τι θα γίνει; Θα πάμε στην κόλαση! Δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει τίποτα μετά, έτσι ξέρω. Τελειώνει η ζωή μας και πέφτει μαύρο. Δεν θα καταλαβαίνουμε εμείς ότι είναι μαύρο. Περαστικοί είμαστε, τέλος».