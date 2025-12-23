Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έγινε 50 και το γιόρτασε στα γυρίσματα του “Maestro” με δύο τούρτες και δύο ευχές! Ο δημιουργός της πρώτης ελληνικής σειράς που ανέβηκε στο Netflix ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος γι’ αυτά τα γενέθλια - ορόσημο γιατί βρίσκεται σε μια πολύ επιτυχημένη φάση της καριέρας του και εκτός από τον νέο κύκλο της δραματικής σειράς του, έχει στα σκαριά και μια ταινία.

«Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε όμως ακόμα καιρό μέχρι να προβληθεί. Γυρνάμε τώρα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, έχουμε ακόμη άλλα δύο. Θα είναι έξι επεισόδια ο καινούριος κύκλος», δήλωσε πρόσφατα ο Παπακαλιάτης.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Έγινε 50 και το γιόρτασε στα γυρίσματα του «Maestro» με δύο τούρτες και δύο ευχές. pic.twitter.com/z0baYZnZlg — Flash.gr (@flashgrofficial) December 23, 2025

«Του έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου»

Ο Χριστόφορος βρέθηκε στο τελευταίο -για φέτος- γύρισμα του “Maestro” και μάλιστα νυχτερινό και πριν καλά - καλά το καταλάβει, οι συνεργάτες του τού παρουσίασαν δύο τούρτες με κεράκια και άρχισαν να του τραγουδούν “Να ζήσεις Χριστόφορε” και να του ζητούν να κάνει ευχές για τα γενέθλιά του. Ο Παπακαλιάτης είχε τη μία ευχή μες στο μυαλό του, την άλλη όμως χρειάστηκε να τη σκεφτεί μερικά δευτερόλεπτα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα το “Maestro” θα κάνει μια παύση γυρισμάτων για να επιστρέψουν όλοι δριμύτεροι την άνοιξη! «Θα δείτε εκπλήξεις, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος ακόμη. Ο νέος κύκλος θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβριο. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί τα τελευταία χρόνια έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου στο “Maestro”. Μετά ετοιμάζω μια νέα ταινία», πρόσθεσε ο Παπακαλιάτης.