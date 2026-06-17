Χριστόφορος Παπακαλιάτης για «Maestro»: «Ήταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα, κάτι σαν οικογένεια»

«It’s a wrap». Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν του «Maestro» και σε post που ανάρτησε στο Instagram μοιράστηκε τα συναισθήματα που βίωσε όλα αυτά τα χρόνια που η σειρά του Netflix έγινε κομμάτι της ζωής του. «Υπάρχει ένα στοιχείο που σε κάθε δουλειά διαφέρει. Αυτό το στοιχείο, είναι η «χημεία».

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Στην περίπτωση του «Maestro» η χημεία, μας καθόρισε όλους. Ηθοποιούς - συνεργείο - παραγωγή. Και κάπως έτσι μετά από 5 χρόνια, ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό το γύρισμα. Όμως η χημεία δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πάνω από εμάς. Δεν ήταν απλά άλλο ένα project. Ηταν ΟΛΗ μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα. Ήταν κάτι σαν οικογένεια, σαν συνήθεια, σαν αναφορά».

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

«Πώς θα είναι η κάθε μέρα μου, χωρίς όλους εσάς;»

«Έφτιαξα μια συνθήκη και ένα έργο, που θα το κουβαλάω για πάντα και θα είμαι τόσο περήφανος για αυτό! Όσο περήφανος είμαι και για αυτόν τον νέο κύκλο που μόλις γυρίσαμε. Πήγαμε παντού μαζί και καταφέραμε αυτή την αγάπη να την ταξιδέψουμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλον τον κόσμο. Κάθε σκηνή, που θα βλέπει το κοινό, είναι εξαιτίας αυτής της σχέσης μας. Αυτό θα το ξέρουμε μόνο εμείς. Και είναι ωραίο που το ξέρουμε μόνο εμείς. Και τώρα πώς θα είναι η κάθε μέρα μου, χωρίς όλους εσάς; Δεν ξέρω. Όμως έχετε τον λόγο μου, ότι στην αμέσως επόμενη στιγμή, θα είστε εσείς όλοι, που θα ψάξω, που θα θέλω να είμαι μαζί, μπρος και πίσω από την κάμερα. Σας ευχαριστώ όλους (από κάθε κύκλο και κάθε εποχή) του «Maestro». It’s a wrap.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Υ.Γ. Καλό καλοκαίρι με μοντάζ, post production, εικόνα, ήχο, μουσικές και έτσι για μένα τουλάχιστον, θα είναι πιο ομαλός ο αποχωρισμός. Και τον χειμώνα ετοιμαστείτε πάλι για συναντήσεις και πρεμιέρες. Και πάρτι σαν αυτό το τελευταίο μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Παπακαλιάτης στο Instagram.

φωτογραφία Instagram