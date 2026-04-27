Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε για το πόσο δύσκολο του είναι να πρέπει να παίζει σε μια σκηνή και ταυτόχρονα να σκηνοθετεί τον εαυτό του και τους συμπρωταγωνιστές του και να έχει στο μυαλό του και όλα τα διαδικαστικά πράγματα μιας σειράς.

«Όταν ήμουν μικρός και είχα άγνοια κινδύνου και ήμουν ενθουσιασμένος με αυτό που έκανα ήταν πιο εύκολο να γράψω έναν ρόλο για μένα! Σήμερα, πάντα αυτό που με δυσκολεύει πιο πολύ είναι ο δικός μου χαρακτήρας. Μου είναι πιο καθαροί οι άλλοι χαρακτήρες», αποκάλυψε στο vidcast «Johnny at the movies».

«Πλέον είμαι πιο δημιουργικός πίσω από την κάμερα»

«Όταν με σκηνοθετώ είναι η καταστροφή όλη! Εκνευρίζομαι. Μίλα ατάλαντε, άντε δεν μπορείς να μιλήσεις, Cut! Βρίζω πάρα πολύ τον εαυτό μου, όμως έχει να κάνει και με το τι μπάλα παίζεις. Δεν είναι ένα, είναι ένα άθροισμα διαφορετικών στοιχείων που υπάρχουν. Μπορείς να γράψεις κάτι που είναι δυνατό και ακραίο, οι σκηνές μου με τη Στεφανία Γουλιώτη. Εκεί είναι οι σκηνές που επειδή έχω γράψει το σενάριο, μπορώ πιο εύκολα να κινηθώ.

Όταν είμαι εγώ μόνος μου, εγώ σε σχέση με τη μουσική, δυσκολεύομαι. Αλλά δυσκολεύομαι, επειδή χάνω πολλές φορές την μπάλα επειδή είναι πολλές οι υποχρεώσεις που έχω. Είναι τόσα πολλά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι την ώρα που κάνω το γύρισμα. Αυτό είναι εγκληματικό. Οπότε, μοιραία το υποκριτικό κομμάτι μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη θέση. Επίσης, περνάει πολύ δύσκολα ο ηθοποιός που παίζει μαζί μου. Εκτός αν είναι η Στεφανία που δεν καταλαβαίνει τίποτα! Είναι πολύ δύσκολο γιατί την ώρα που παίζει, εγώ παράλληλα τον σκηνοθετώ. Δεν είμαι ο ήρωας, δεν είμαι ο ρόλος. Πλέον πιάνω πια τον εαυτό μου είναι πιο δημιουργικός όταν είμαι πίσω από την κάμερα, όταν γράφω και σκηνοθετώ».