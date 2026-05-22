Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Θα χαρακτήριζα τον νέο κύκλο του Maestro... ανίκητο»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για τον νέο και τελευταίο κύκλο της σειράς «Maestro» που θα δούμε σε Netflix και MEGA προς τον Νοέμβριο του 2026. «Νέος κύκλος Maestro και ακόμα έχουμε γυρίσματα την άλλη εβδομάδα και θα τελειώσουμε σε δέκα μέρες το γύρισμα. Θα αργήσει λίγο να βγει στον αέρα, έχει κάποιους μήνες ακόμα. Τα νέα επεισόδια θα προβληθούν τον Νοέμβριο με Δεκέμβριο.

Ολοκληρώνεται η ιστορία με αυτόν τον κύκλο. Το Maestro είναι δικό μου παιδί. Το αγάπησα, το λάτρεψα. Οι χημείες των ηθοποιών πάντα παίζουν ρόλο στην τηλεόραση και οι σχέσεις και οι χαρακτήρες. Και στην προκειμένη περίπτωση πάντα ήμουν πολύ πολύ τυχερός με το κάστινγκ αυτό».

«Το βλέπουν σε 180 χώρες»

Ο Παπακαλιάτης αναφέρθηκε και στο πόσο καλό είναι μια ελληνική σειρά να ταξιδεύει στο εξωτερικό. «Εννοείται ότι είναι καλό ότι υπάρχει μια ελληνική σειρά η οποία έχει ταξιδέψει σε 180 χώρες. Είναι καλό το ότι τη βλέπουν στο εξωτερικό. Είναι καλό ότι πάει καλά στο εξωτερικό, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ικανοποιημένοι και ευτυχείς με όλη αυτή τη συγκυρία. Με μία λέξη θα περιέγραφα τον τελευταίο κύκλο του Maestro ως ανίκητο».