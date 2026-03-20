Χριστοπούλου: «Κάποιες στιγμές θέλω να είμαι το ασθενές φύλο, να με φροντίσουν, να με κανακέψουν»

Η Έλενα Χριστοπούλου μέσα από το «Real View» μίλησε για τον τύπο γυναίκας που η ίδια είναι που από τη μία μπορεί να κάνει τα πάντα, από την άλλη όμως θέλει να νιώσει πως τη φροντίζουν και ενδιαφέρονται να δουν πως είναι. «Νομίζω ότι δεν μας μεγαλώνει κάποιος για να γίνουμε πιο σκληρές από τους άνδρες, μας μεγαλώνουν απλά να γίνουμε σκληρές.

Αλλά είναι αυτή η γνώμη μου. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να αναγκαστώ να είμαι σαμουράι από πολύ μικρή, ούτε να αναγκαστώ να μου λέει η μητέρα μου σου έχω εμπιστοσύνη, προχώρα και με τον γιο της να είναι πιο -γιατί έτσι είναι- πιο δίπλα, πιο ευαισθητοποιημένη, τον έχει πιο από κοντά…»

«Σε παρασύρει σε ένα αυλάκι δύναμης»

«Υπάρχουν στιγμές που κάποιος άνθρωπος, μια γυναίκα λέει σηκώνω τις πλάτες μου, μπορώ να το αντιμετωπίσω κι αυτό κι εκείνο και το άλλο, εγώ μπορώ και είναι πάρα πολύ περίεργο γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες στιγμές που θέλεις να είσαι και το ασθενές φύλο.

Εγώ, για μένα μιλάω πάντα, θέλω να με φροντίσουν, θέλω να με κανακέψουν, θέλω να με ρωτήσουν τι κάνω και να είναι πραγματικό, θέλω να μου πούνε αν θες βοήθεια, γιατί όλο το άλλο σε παρασύρει σε ένα αυλάκι δύναμης το οποίο δεν σταματάει ποτέ».