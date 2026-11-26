Τις εποχές που μια τηλεοπτική γκάφα ήταν αφορμή για γέλιο και όχι για αρνητικά σχόλια αναπόλησε ο Χρήστος Φερεντίνος, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Ελένης Μενεγάκη.

Το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, μέσα από το «Στούντιο 4», ο παρουσιαστής και η Κατερίνα Καραβάτου σχολίασαν όσα είπε η Ελένη Μενεγάκη, με τον ίδιο να γυρίζει τον χρόνο πίσω, στα πρώτα χρόνια της τηλεοπτικής του διαδρομής.

Όπως εξομολογήθηκε, η παρουσιάστρια αποτελούσε μια ξεχωριστή περίπτωση για εκείνον, καθώς ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόταν τον τηλεοπτικό αέρα τον εντυπωσίαζε.

«Από το 1990, όταν ξεκίνησα, πήγαινα σχεδόν κάθε χρόνο στην εκπομπή της, γιατί πραγματικά εντυπωσιαζόμουν από τον τρόπο που λειτουργούσε», ανέφερε.

Αυτό που ξεχώριζε στην Ελένη Μενεγάκη ήταν η ικανότητά της να αυτοσαρκάζεται και να μετατρέπει ακόμη και μια αμήχανη στιγμή σε πηγή γέλιου, κερδίζοντας το τηλεοπτικό κοινό με τον αυθορμητισμό της.

«Από μπροστά όλοι λένε καλά λόγια και από πίσω θάβουν»

Ο Χρήστος Φερεντίνος δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι άνθρωποι της τηλεόρασης, κάνοντας μια αιχμηρή σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

«Πόσες ατάκες, πόσες γκάφες που τις μετέτρεπε ταυτόχρονα με τον αυθορμητισμό που είχε σε φοβερό γέλιο και σε προτέρημα. Αυτά δεν τα συναντάς πολύ πια στην τηλεόραση, που υπάρχει φοβερή κανιβαλιστική έτσι διάθεση, ο ένας να την πει στον άλλον ασταμάτητα.

Από μπροστά όλοι λένε καλά λόγια και από πίσω θάβουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο παρουσιαστής εξέφρασε, μάλιστα, τον προβληματισμό του για το κατά πόσο τα χαρακτηριστικά που έκαναν την Ελένη Μενεγάκη να ξεχωρίζει θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εξίσου αποτελεσματικά στο σημερινό τηλεοπτικό περιβάλλον.

«Η Ελένη ανήκε σε αυτή την φάση της τηλεόρασης που πραγματικά είχε μια άλλη αθωότητα. Δεν ξέρω αν μπορείς να συμβαδίσεις πια στην τηλεόραση με τέτοιες αρχές, με τέτοια επικοινωνιακά όπλα».