Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν και έβριζαν, δεν τους ένοιαζε αν κάνουν φασαρία, λέγανε ντροπή σας»

Ο Χρήστος Λούλης ήταν καλεσμένος στο “Στούντιο 4” και μίλησε για την εμπειρία που είχε όταν συμμετείχε για πρώτη φορά στην παράσταση “Cleansed” το 2001, τότε που ο κόσμος είχε ακραίες αντιδράσεις επειδή το έργο ήταν προχωρημένο για την εποχή. «Έφευγαν και έβριζαν. Δεν τους ένοιαζε αν κάνουν φασαρία. Λέγανε “ντροπή σας, τι απρέπειες είναι αυτές;”. Κι εγώ, μικρός τότε, είχα φοβηθεί. Αλλά, κάπου μέσα μου, μού άρεσε. Ήταν ένας παράξενος, αντίστροφος ναρκισσισμός. Λέγαμε ότι αν δεν φύγουν σήμερα δέκα άτομα από την παράσταση, κάτι δεν κάνουμε καλά».

«Οι τιμωρίες είναι αδυσώπητες»

Ήταν σαν να βγήκα από την παράσταση γεννημένος αλλιώς. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Η τραυματική και η αναζωογονητική πλευρά έχουν μια τρομερή ισορροπία ανάμεσα στον πόνο και την ευχαρίστηση. Στον πόνο υπάρχει μια περίεργη ευχαρίστηση, γιατί νιώθεις ότι κάνεις κάτι που μετράει και αξίζει, με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή θα περάσει. Υπήρχε μεγάλος πόνος, μεγάλη ταλαιπωρία, μια καταβύθιση στα τρίσβαθα αυτών που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Αλλά άνοιγαν και πολλά παράθυρα στο μυαλό μου. Κάθε εβδομάδα ένιωθα ότι μεγαλώνω δέκα χρόνια.

Νιώθεις να αδειάζεις, να γίνεσαι μηδέν, τίποτα. Όλοι έχουμε περάσει μια ερωτική απογοήτευση που σου κόβει το φως από μπροστά σου. Στον έρωτα και ειδικά όταν υπάρχει προδοσία, τα παζάρια των ανθρώπων είναι αδυσώπητα. Οι τιμωρίες είναι αδυσώπητες. Όταν δίνεις μια υπόσχεση σε έναν άνθρωπο που αγαπάς και δεν την τηρείς, δεν μπορείς ούτε τον εαυτό σου να δεις στον καθρέφτη και για τον άλλον παύεις να υπάρχεις. Μιλάς και δεν σε ακούει. Είναι σαν να μην έχεις γλώσσα».

«Πιστεύαμε ότι πρέπει να κόψεις τις φλέβες σου για να βγεις στη σκηνή»

Ο Χρήστος Λούλης σχολίασε και την επιστροφή του στο ίδιο έργο, τόσα χρόνια μετά που είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. «Είμαι ένας άλλος. Μεγαλύτερος, πατέρας και σε μια άλλη εποχή. Σήμερα στο θέατρο οι άνθρωποι έχουν βάλει ένα στοίχημα, να κάνουμε ουσιαστικό θέατρο με όρους χαράς, όχι καταπίεσης. Όχι όπως παλιά, που πιστεύαμε ότι πρέπει να κόψεις τις φλέβες σου για να βγεις στη σκηνή. Θέλουμε με χαρά να βάλουμε τον εαυτό μας στη μέγγενη του έργου και από αυτό το σφίξιμο να βγει ένα διαμαντάκι, δικό μας».

Το έργο “Cleansed” της Σάρα Κέιν ανεβαίνει φέτος (από 4/12) στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά και στην παράσταση εκτός από τον Λούλη συμμετέχουν επίσης οι: Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιώργος Ζυγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου και Θανάσης Ραφτόπουλος.