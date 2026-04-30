Χρήστος Λούλης: «Η επιβίωση με κάνει σκληρό αλλά όλοι νανουριζόμαστε με την ιδέα ότι είμαστε τρυφεροί»

Ο Χρήστος Λούλης που θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση «Τζένη Τζένη» ανοίγει τα χαρτιά του στο Elle και μιλάει μεταξύ άλλων για το επάγγελμά του, αλλά και όσα τον κάνουν σκληρό στην καθημερινότητα.

«Η επιβίωση. Αυτό είναι που με κάνει σκληρό. Όταν το μυαλό μου λέει ότι πρέπει να κάνω κάτι που δεν θέλω, θα σκληρύνω την καρδιά μου για να το καταφέρω. Υπάρχουν, βέβαια, και στιγμές που ενεργοποιείται από κάτι που δεν μπορώ καν να το ονοματίσω. Αλλά, ακόμη κι έτσι, πιστεύω πως πάλι με την επιβίωση σχετίζεται. Σκέφτομαι καμιά φορά την εικόνα ενός ανθρώπου που πνίγεται: μέσα στον πανικό του μπορεί να πνίξει ακόμη και εκείνον που πάει να τον σώσει. Είναι ένα σκοτεινό, αλλά πολύ ανθρώπινο αντανακλαστικό.

Κι αυτό κάτι λέει για το πόσο βαθιά είναι ριζωμένη μέσα μας η ανάγκη της επιβίωσης. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τη δική μας σκληρότητα. Καθόλου. Υπάρχει μια βαθιά άρνηση απέναντι στη σκληρότητά μας. Την έχουμε δαιμονοποιήσει. Νομίζω πως όλοι θέλουμε να πιστεύουμε, και κάπως να νανουριζόμαστε με αυτή την ιδέα, ότι είμαστε τρυφεροί, ηθικοί, "απαλοί" άνθρωποι. Ίσως αυτό να είναι και μια παρενέργεια μιας στρεβλής, δυτικότροπης ανάγνωσης της ταυτότητάς μας. Ο Έλληνας έχει μεγαλώσει με τύψεις. Ο δυτικός άνθρωπος με ενοχές.

Ωστόσο υπάρχει διαφορά. Οι τύψεις σχετίζονται με κάτι που έκανες σωστά ή λάθος. Οι ενοχές είναι πιο υπαρξιακές, πιο διάχυτες, πιο δύσκολα προσδιορίσιμες. Και επειδή ως δυτικοί πλέον κουβαλάμε αυτές τις ενοχές, προσπαθούμε να απομακρυνθούμε από την ιδέα της σκληρότητας, να μην αναγνωρίσουμε ότι μας αφορά, ότι την έχουμε. Όταν, όμως, δεν μπορούμε πια να την αγνοήσουμε, τη μεταφράζουμε αλλιώς: τη λέμε "κυνισμό" και μέσω αυτού παραδεχόμαστε τη σκληρότητά μας.

Αυτό όμως που δυσκολευόμαστε πραγματικά να παραδεχτούμε είναι ότι μπορούμε να είμαστε σκληροί χωρίς λόγο, χωρίς τραύμα, χωρίς αφορμή. Ότι η σκληρότητα δεν είναι πάντα αντίδραση, είναι και δυνατότητα. Είναι έτσι κι αλλιώς μέσα μας. Και ίσως, αρνούμενοι να τη δούμε, να καταλήγουμε τελικά πιο "μαλακοί" απ’ όσο νομίζουμε. Μαλθακοί όχι από επιλογή, αλλά από έλλειψη επίγνωσης».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Στη δουλειά μας, αν πάρουμε τα πράγματα υπερβολικά βαριά, δεν λειτουργούν. Ακόμη και οι τραγωδίες χρειάζονται μια ελαφρότητα στον τρόπο που τις προσεγγίζεις. Το ίδιο ισχύει και για τη ζωή. Έχουμε, ίσως, κουραστεί λίγο από την εμμονή με το "σημαντικό". Σημαντικό είναι να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα σαν να μην είναι σημαντικά».