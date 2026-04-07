Αγνώριστος: Όταν ο Χρήστος Λούλης εμφανίστηκε στο «Ρουκ Ζουκ» πριν 30 χρόνια

Σε εκείνο το επεισόδιο, ο νεαρός φοιτητής τότε Χρήστος Λούλης συμμετείχε μαζί με συμφοιτητές του από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα νοσταλγικό τηλεοπτικό στιγμιότυπο από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 κάνει δυναμικό comeback στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από την πλατφόρμα του TikTok, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων από χρήστες που ανακαλύπτουν, ή θυμούνται, μια άλλη εποχή της ελληνικής τηλεόρασης.

Στο viral πλέον βίντεο, ξεχωρίζει η παρουσία του νεαρού τότε, Χρήστο Λούλη, σε μια εμφάνιση που απέχει έτη φωτός από τη σημερινή, ώριμη και καταξιωμένη εικόνα του στον καλλιτεχνικό χώρο. Πολύ πριν καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Λούλης κάνει τα πρώτα του τηλεοπτικά «βήματα» μπροστά στον φακό.

@v_for_viral_ Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Χρήστου Λούλη, πολύ πριν αποφασίσει να γίνει ηθοποιός, ως παίκτης στο Ρουκ Ζουκ με τη Μαίρη Μηλιαρέση το 1996. Ο γνωστός πρωταγωνιστής του θεάτρου και της τηλεόρασης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση τον Οκτώβριο του 1996 σε μερίκα επεισόδια του γνωστού τηλεπαιχνιδιού ως φοιτητής χρηματοοικονομικών με μία παρέα φίλων του. Τα επόμενα χρόνια θα αποφασίσει να γίνει ηθοποιός ενώ το 1999 θα κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Η Ζωή Μας Μια Βόλτα στο MEGA. (Ρουκ Ζουκ | MEGA | 24/10/1996) #greektv #foryoupage #mpesfypgamw #viralvideos #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - ALL VIRAL | Videos & Content

Το απόσπασμα προέρχεται από τη χρυσή εποχή του θρυλικού τηλεπαιχνιδιού Ρουκ Ζουκ, την περίοδο 1994–1997, όταν στο τιμόνι της παρουσίασης βρισκόταν η Μαίρη Μηλιαρέση.

Σε εκείνο το επεισόδιο, ο νεαρός φοιτητής τότε Χρήστος Λούλης συμμετείχε μαζί με συμφοιτητές του από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Με διαφορετικό στιλ και μια αφοπλιστική άνεση μπροστά στην κάμερα, δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα, προμηνύοντας, έστω και άθελά του, τη μετέπειτα πορεία του.

