Αγνώριστος: Όταν ο Χρήστος Λούλης εμφανίστηκε στο «Ρουκ Ζουκ» πριν 30 χρόνια

Ένα νοσταλγικό τηλεοπτικό στιγμιότυπο από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 κάνει δυναμικό comeback στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από την πλατφόρμα του TikTok, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων από χρήστες που ανακαλύπτουν, ή θυμούνται, μια άλλη εποχή της ελληνικής τηλεόρασης.

Στο viral πλέον βίντεο, ξεχωρίζει η παρουσία του νεαρού τότε, Χρήστο Λούλη, σε μια εμφάνιση που απέχει έτη φωτός από τη σημερινή, ώριμη και καταξιωμένη εικόνα του στον καλλιτεχνικό χώρο. Πολύ πριν καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Λούλης κάνει τα πρώτα του τηλεοπτικά «βήματα» μπροστά στον φακό.

Το απόσπασμα προέρχεται από τη χρυσή εποχή του θρυλικού τηλεπαιχνιδιού Ρουκ Ζουκ, την περίοδο 1994–1997, όταν στο τιμόνι της παρουσίασης βρισκόταν η Μαίρη Μηλιαρέση.

Σε εκείνο το επεισόδιο, ο νεαρός φοιτητής τότε Χρήστος Λούλης συμμετείχε μαζί με συμφοιτητές του από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Με διαφορετικό στιλ και μια αφοπλιστική άνεση μπροστά στην κάμερα, δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα, προμηνύοντας, έστω και άθελά του, τη μετέπειτα πορεία του.