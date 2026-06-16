Χρήστος Μάστορας για Καληφώνη: «Έχω αρχίσει να κατευνάζω το συναίσθημα να επιβληθώ στη σχέση μου»

Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για την ισορροπία που έχει επέλθει στη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη και τα βήματα που έχει κάνει ο ίδιος για να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. «Παλιά θεωρούσα ότι επειδή είχα δίκιο σε κάτι, δεν χρειαζόταν να ασχοληθώ με αυτό. Είναι πολύ λάθος, το αντιλαμβάνομαι μετά από πολύ καιρό και έχω αρχίσει πλέον και στη σχέση μου και κατευνάζω αυτού του είδους τα συναισθήματα, του να επιβληθώ, γιατί έχει να κάνει και με ποιον είσαι απέναντι. Η Γαρυφαλλιά με έχει βοηθήσει να αντιληφθώ ότι δεν έχει σημασία να βρούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος είναι από πάνω. Αφού ένιωσα αυτό, να μην σ’ το πω;», είπε στη διαδικτυακή εκπομπή «Face Off» του Ντέμη Νικολαΐδη.

«Δεν θέλω να εμπιστευτώ την αγνή μου ψυχή σε όλο τον κόσμο»

Ο τραγουδιστής μίλησε και για την περσόνα που δημιούργησε ώστε να μπορεί να αντέξει την έκθεση στον κόσμο και την κριτική του. «Πάντα σαν άνθρωπος κρατούσα κάτι για εμένα, έφτιαχνα μία περσόνα για να μπορώ να ανεβαίνω πάνω στη σκηνή και στις συνεντεύξεις. Πάντα φοβόμουν να εκθέσω τον πραγματικό μου εαυτό στον κόσμο. Η κριτική στον πραγματικό σου εαυτό είναι πιο σκληρή από ό,τι στην περσόνα σου. Μου αρέσει να τον μοιράζομαι με τους ανθρώπους που αγαπώ. Δεν θέλω να εμπιστευτώ την αγνή μου την ψυχή σε όλο τον κόσμο».