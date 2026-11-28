Δώδεκα χρόνια κοινής πορείας, πολυπλατινένιες επιτυχίες και μεγάλες μουσικές παραγωγές δίνουν πλέον τη θέση τους σε μια νομική διαμάχη ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα, τις ΜΕΛΙSSES και την Panik Records, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των τραγουδιών τους.

Μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το πρωί της Παρασκευής (27/11) μέσα από την εκπομπή «Happy Day», ο τραγουδιστής και το συγκρότημα επιβεβαίωσαν το ίδιο βράδυ, με επίσημη ανακοίνωσή τους, ότι προχώρησαν στην καταγγελία της σύμβασής τους με τη δισκογραφική εταιρεία.

Οι καλλιτέχνες υποστηρίζουν ότι δεν τηρήθηκαν υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνεργασία τους, ενώ διαψεύδουν τις υπόλοιπες πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει γύρω από την υπόθεση.

Η ανακοίνωση του Χρήστου Μάστορα και των ΜΕΛΙSSES

«Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι προβήκαμε την Τετάρτη, 25.11.2026, σε νόμιμη καταγγελία της σύμβασής μας με την Panik Records, λόγω της μη τήρησης υποχρεώσεων στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα διαχείρισης και απόδοσης των δικαιωμάτων επί του ρεπερτορίου του οποίου είμαστε δημιουργοί και παραγωγοί και φυσικά μας ανήκει.

Οτιδήποτε άλλο λέγεται ή γράφεται, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σεβόμενοι την πολυετή συνεργασία μας, δεν έχουμε πρόθεση να υπεισέλθουμε δημοσίως σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Πρόκειται για μια μεταξύ μας διαφορά, και επιθυμία μας είναι, γρήγορα και με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους να επιλυθεί.

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και για την κατανόησή σας.

Χρήστος Μάστορας & ΜΕΛΙSSES».

Η απάντηση της Panik και το μήνυμα προς τις άλλες δισκογραφικές

Από την πλευρά της, η Panik Entertainment, μέσω του νομικού της τμήματος, απηύθυνε ενημέρωση προς τις υπόλοιπες δισκογραφικές εταιρείες, καθιστώντας σαφή τη θέση της σχετικά με τις συμβατικές δεσμεύσεις των καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συμβάσεις που υπογράφηκαν στις 22 Νοεμβρίου 2024 εξακολουθούν να είναι ενεργές και δεσμευτικές. Οι όροι αποκλειστικότητας, όπως υποστηρίζει, αφορούν τόσο τις ΜΕΛΙSSES ως συγκρότημα όσο και κάθε μέλος ξεχωριστά, υπό την ιδιότητά του ως ερμηνευτή.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι θα κινηθεί δικαστικά σε περίπτωση συνεργασίας με άλλη δισκογραφική κατά παράβαση των συγκεκριμένων όρων, αλλά και σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης κυκλοφορίας ή εκμετάλλευσης ηχογραφημάτων επί των οποίων υποστηρίζει ότι διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Στη διάρκεια της δωδεκαετούς συνεργασίας τους, οι ΜΕΛΙSSES γνώρισαν μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες, συνεργάστηκαν με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και παρουσίασαν τη συναυλία-αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι στο Ηρώδειο. Παράλληλα, ο Χρήστος Μάστορας ανέπτυξε και την προσωπική του δισκογραφική πορεία.

Πλέον, οι δύο πλευρές διατηρούν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις ως προς την ισχύ των συμβάσεων, με τους καλλιτέχνες να επιθυμούν την ταχεία διευθέτηση της διαφοράς και την Panik να δηλώνει έτοιμη να προασπίσει δικαστικά τα δικαιώματά της.