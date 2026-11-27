Μια συνεργασία που μέχρι πρότινος θεωρούνταν επιτυχημένη φαίνεται πως βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, με τον Χρήστο Μάστορα και τις Melisses να επιθυμούν να γυρίσουν σελίδα στη δισκογραφική τους πορεία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, ο τραγουδιστής και το συγκρότημα απέστειλαν εξώδικο στην Panik Records, ζητώντας να αποδεσμευτούν από την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι απομένει ακόμη ένας χρόνος μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους.

Η εξέλιξη αυτή φέρεται να αιφνιδίασε τους ανθρώπους της δισκογραφικής, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχαν αντιληφθεί ότι υπήρχε δυσαρέσκεια από την πλευρά του μουσικού σχήματος.

Τα παράπονα και η στάση της Panik

Πίσω από την απόφαση του συγκροτήματος να διεκδικήσει την πρόωρη αποχώρησή του φέρεται να βρίσκονται παράπονα που αφορούν τόσο το οικονομικό όσο και το επαγγελματικό σκέλος της συνεργασίας.

Ωστόσο, η λύση του συμβολαίου δεν φαίνεται να είναι εύκολη υπόθεση, καθώς η δισκογραφική εταιρεία εμφανίζεται να έχει διαφορετική εικόνα για όσα έχουν συμβεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως μεταδόθηκε στον Alpha, η Panik Records αμφισβητεί όσα αναφέρονται στο εξώδικο και προτίθεται να διεκδικήσει την παραμονή του συγκροτήματος στο δυναμικό της για τον έναν χρόνο που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της μεταξύ τους συμφωνίας.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας προέρχονται από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές αναλυτικά οι θέσεις των δύο πλευρών.